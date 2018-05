Le donne di Nadal | il piccolo Fognini e papà Vinci | ecco i campioni casa e racchetta

Maria Francisca e Maria Isabel : sugli spalti del Foro Italico di Roma le donne di Nadal [GALLERY] : Maria Francisca Perello e Maria Isabel Nadal incantano il Foro Italico di Roma: ecco le donne di Rafa Nadal, accompagnate da mamma Ana Maria Tre donne speciali per Nadal stanno attirando l’attenzione durante il match di oggi al Foro Italico di Roma valido per i quarti di finale degli Internazionali d’Italia. Il tennista spagnolo sta sfidando il campione di casa Fabio Fognini, a caccia di un pass per le semifinali del torneo italiano. ...