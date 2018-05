Le acque del Mar Piccolo analizzate nei laboratori dell' IPS Cabrini

VNR : Newport Ocean Summit – Gli ultimi dati - micro-plastiche nelle acque più remote del pianeta : I campioni sono stati raccolti in prossimità di Point Nemo, il luogo più distante dalla terraferma del pianeta, dove gli esseri umani più vicini sono gli astronauti della base spaziale Il programma scientifico della Volvo Ocean Race ha trovato alti livelli di plastica in aree dell’Antartico dove non erano mai stati condotti test prima d’ora. I dati sono stati resi noti nell’ambito del Volvo Ocean Race Ocean Summit, dove esperti si sono dati ...

acque pulite e niente mucillagini - buono lo stato del nostro Adriatico nel 2017 : Questo l'impegno costante di Arpae, in linea con le politiche europee di sviluppo sostenibile dell'economia blu e con quelle di strategia per l'ambiente marino. Un patrimonio di conoscenza che ...

Resistenza : in un libro fotografico storia - volti e sentieri della Linea Gotica. Wu Ming 2 : “Così nacque la piccola Repubblica della 36esima Brigata” : Quando da piccolo costruiva fortini nei crateri delle esplosioni vicino casa, a Razzuolo, nell’Alto Mugello in provincia di Firenze, Giancarlo Barzagli non sapeva che lì si erano scontrati oltre 1000 partigiani della 36ª Brigata Bianconcini Garibaldi con i soldati nazisti, che difendevano il loro ultimo avamposto, la Linea Gotica, nell’estate del ‘44. Oggi Giancarlo ha 37 anni e fa il fotografo. Giancarlo Barzagli da piccolo, mentre gioca ...

'Le acque termali' : il primo premio agli studenti del Rosmini : ... i 14 elaborati presentati avevano come obiettivo la realizzazione di studi sull'importanza delle acque termali in diversi settori quali la scienza, l'archeologia, la storia, la sanità e l'economia. ...

Un nuovo virus gigante nelle acque delle Hawaii : ... così morirà il Sole Nasa e SpaceX, propellente e sicurezza Che cosa sappiamo davvero dell'Universo? Le parole che usiamo quando siamo depressi Il Klauea e altri vulcani in fermento Home - SCIENZA - ...

ISPRA : il 10 maggio la presentazione del Rapporto Nazionale sui pesticidi nelle acque : In Italia, solo in agricoltura, si utilizzano ogni anno più di 130.000 tonnellate di pesticidi. Concepiti per combattere organismi ritenuti dannosi, possono comportare un rischio per l’uomo e per gli ecosistemi. Il monitoraggio dei pesticidi nelle acque richiede una rete che copra gran parte del territorio Nazionale, il controllo di un grande numero di sostanze e un continuo aggiornamento. L’ISPRA presenterà il prossimo 10 maggio l’edizione 2018 ...

Letture filosofiche : Psicanalisi delle acque : Di formazione prevalentemente scientifica, dal '40 al '54 ricoprì la cattedra di storia e di filosofia della scienza alla Sorbona. Fu uno dei maggiori ispiratori di quella generazione della nouvelle ...

Recetto. Ventenne morto annegato nelle acque del Sesia : E’ morto in circostanze tragiche un marocchino di 24 anni. Il nordafricano è deceduto domenica pomeriggio nel Sesia. Il Ventenne

Valle Vigezzo : pescatore muore nelle acque del torrente Melezzo : Il corpo senza vita di un uomo è stato recuperato nel torrente Melezzo, in Valle Vigezzo, dai vigili del fuoco volontari e dal Soccorso Alpino di Valle. Si tratterebbe di un pescatore che si trovava a Meis per una battuta di pesca in compagnia di un amico. L’uomo potrebbe scivolato o potrebbe avere accusato un malore. L'articolo Valle Vigezzo: pescatore muore nelle acque del torrente Melezzo sembra essere il primo su Meteo Web.

acquedotto delle Langhe : approvato bilancio con un utile di 458.250 euro : Si è chiuso con un utile di 458.250 euro , al netto delle tasse, il bilancio 2017 della società Acquedotto Langhe Alpi Cuneesi , Alac, , approvato nell'assemblea di lunedì 30 aprile in Provincia a ...

Ecco il primo residence subacqueo del mondo : Sarà ufficialmente il primo residence subacqueo mai realizzato al mondo, costituito da una suite di lusso per 9 persone che potranno avere il privilegio di addormentarsi circondati dai pesci che popolano l’Oceano Indiano. Il Gruppo Hilton ha annunciato la costruzione di questa nuova struttura da mille e una notte battezzata Muraka, che diventerà parte integrante del resort di lusso Conrad Maldives Rangali Island. Il cantiere ha preso avvio ...

Frosinone - a San Donato Val di Comino alla scoperta delle acque sotterranee : convegno e viaggio nella storia : ... ideatrice del progetto sportivo-culturale 2018 la 'Via dell'acqua tra Sport e Cultura', con patrocinio dellUnesco, che si terrà domani, sabato 28 aprile, alle 18, a San Donato Val di Comino, presso ...