Lazio-Inter | c' è de Vrij all' ultima sfida | ' Non posso mancare'

In realtà - secondo la 'Gazzetta dello Sport' - il suo recupero resta il più complicato di tutti. Lukaku è probabile che Inzaghi lo porti con sé in panchina per mandarlo in campo a partita in corso.

Lazio - carica Olimpico per la Champions : stadio tutto esaurito contro l’Inter : La Lazio sarà spinta da un Olimpico sold out nella sfida decisiva per la Champions League contro l'Inter di domenica sera. L'articolo Lazio, carica Olimpico per la Champions: stadio tutto esaurito contro l’Inter è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

SS Lazio. A due giorni dalla sfida contro l’Inter : Ci avviciniamo all’ultima giornata di campionato, partita decisiva per l’accesso alla prossima Champions League, per la Lazio e ci sono buone notizie per Simone Inzaghi. Allenamento completo questa mattina per Ciro Immobile insieme ai compagni: il tecnico biancoceleste lo ha provato in coppia con Felipe Anderson e con ogni probabilità l’attaccante campano partirà titolare domenica sera a tre settimane dall’infortunio ...

Serie A : Lazio-Inter - sfide da brividi - LIVE : Uno spareggio spietato, una stagione nella roulette russa di 90'. E Lazio e Inter ci arrivano male: Crotone e Sassuolo hanno messo a fuoco il braccino corto e la stanchezza delle due avversarie che si ...

Lazio-Inter - 5 maggio 2002/ Quel giorno si fece la storia - fra le lacrime di Ronaldo e l'Olimpico muto : Lazio-Inter, 5 maggio 2002: Quel giorno si fece la storia, fra le lacrime di Ronaldo e l'Olimpico muto. Poco meno di 16 anni fa, il famoso match dello stadio romano, l'incubo nerazzurro(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 13:58:00 GMT)

Lazio-Inter - dal 5 maggio 2002 allo spareggio : due destini che si uniscono : Dici Lazio-Inter all'ultima giornata di Serie A e non puoi non pensare alla disfatta dell'Olimpico in una data che, nel mondo dello sport, resterà immortale come l'ode di Manzoni. Ciro Immobile, 28 ...

Lazio-Inter - De Vrij : "Voglio giocare - partita troppo importante" : Ore delicate, ore calde, ore decisive. Domenica sera la Lazio si gioca l'accesso alla Champions League , manca dal 2007-08, nello scontro diretto con l'Inter. I dubbi di formazione di Inzaghi sono ...

Lazio-Inter - de Vrij : 'Voglio giocare!' : ... ma lo stesso de Vrij ha lanciato un messaggio molto chiaro ai compagni : 'Sapete quello che ho passato in questi giorni - le parole riportate da Premium Sport -, tutti i miei dubbi. Se n'è parlato ...

Lazio-Inter - De Vrij allo scoperto : “Voglio giocare. Fidatevi di me…” : Lazio-Inter, DE Vrij- Irrompe De Vrij e fa chiarezza sul prossimo match tra Lazio-Inter, fondamentale in vista del prossimo accesso alla Champions League. Il difensore della Lazio, ai microfoni di “Premium Sport” ha sottolineato tutta la sua voglia di giocare, evidenziando tutta la sua professionalità. IL MESSAGGIO Il difensore ha ammesso: “Sapete quello che ho […] L'articolo Lazio-Inter, De Vrij allo scoperto: ...

Lazio-Inter - il retroscena : il messaggio di De Vrij prima della gara di campionato : Lazio-Inter, si avvicina sempre di più l’ultima giornata del campionato di Serie A, partita fondamentale quella tra Lazio ed Inter per l’accesso alla Champions League, si tratta di un vero e proprio spareggio. Negli ultimi giorni ha tenuto banco il caso De Vrij, il difensore ha già firmato il contratto con l’Inter per la prossima stagione quindi la decisione di Simone Inzaghi dovrebbe essere quella di non schierarlo. Nel ...

Serie A Lazio-Inter : le probabili formazioni : Non ci sono dubbi. Lazio-Inter è la partita più importante della 42esima e ultima giornata di Serie A. Le due formazioni infatti si giocano in questi ultimi 90 minuti di campionato la qualificazione alla prossima Champions League. Un obiettivo importante anche in termini economici, non c'è dubbio. La classifica ci dice che la Lazio ha tre punti di vantaggio rispetto ai rivali. L'Inter, perdendo nell'ultima giornata in casa contro il Sassuolo, ha ...

Serie A : i pronostici dell'ultima giornata - Inter o Lazio in Champions? : Siamo arrivati al capolinea. La Serie A gioca la sua 38esima e ultima giornata, si chiude un torneo dove spesso i pronostici sono stati ribaltati dal campo. Alcuni verdetti sono stati già emessi. La Juventus ha vinto il campionato, Napoli e Roma sono in Champions League, mentre l'ultimo posto se lo contenderanno Lazio e Inter, impegnate nello scontro diretto. In coda gran bagarre per decidere l'ultima retrocessione. Già in Serie B invece Verona ...

Maggio - il mese di Lazio-Inter e la storia di una sfida particolare : Lazio e Inter, due grandi società di assoluta importanza nella storia del calcio. non solo italiano ma anche europeo e mondiale. Unite da uno storico gemellaggio che però, molto spesso, i tifosi si sentono in dovere di accantonare soprattutto se e quando, lo scontro fra Inter e Lazio assume un’importanza particolare. Sicuramente è il caso dell’ultima di campionato, domenica 20 Maggio, che vedrà le due squadre scendere sul campo dello Stadio ...