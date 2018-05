Lavoro | senza voucher addio a 50mila posti in estate

Lavoro - Coldiretti : “Senza voucher addio a 50mila posti in estate” : Persi 50mila posti di Lavoro occasionali per giovani studenti e pensionati impiegati nelle attività stagionali in campagna dove con l’avvicinarsi dell’estate sono iniziate le attività di preparazione dei terreni e di raccolta. E’ l’allarme lanciato dalla Coldiretti sugli effetti della riforma dei voucher che ha di fatto praticamente azzerato questa opportunità per integrare il reddito delle categorie piu’ deboli ma anche per avvicinare al mondo ...

Piano Fca - la mappa dei poli italiani e l’incognita Lavoro senza più l’auto popolare : Piano industriale del primo giugno - Gli scenari per i poli italiani di produzione di auto Fiat Chrysler in vista dell’addio a Punto, Mito e Panda. l’incognita sindacale sulla possibilità che i modelli Maserati, Jeep e Alfa Romeo bastino a sostenere i livelli occupazionali attuali ...

Il Lavoro in Italia è cambiato : meno industria - più servizi - salari più bassi. Senza investimenti in innovazione - non ci sarà occupazione di ... : ... si possono spiegare considerando i profondi cambiamenti demografici che il nostro paese sta vivendo e che l'hanno portato a essere il secondo più vecchio al mondo. Il declino demografico " nascite #...

Italia senza governo - età media più alta dell'occidente - arranca il sud senza Lavoro : Lo dice il rapporto Istat sul 2017: nel paese più vecchio al mondo dopo il Giappone aumentano squilbrio demografico e disuguaglianza nonostante la ripresa economica. Allarme lavoro soprattutto per i ...

Istat : Furlan - più difficili crescita e Lavoro senza grandi opere e cantieri aperti : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – “Vogliamo sapere come si porrà il nuovo governo nei confronti dei problemi del Mezzogiorno visto che tutta questa parte del paese ha un grave deficit infrastrutturale da cui non si riesce ad uscire e che condiziona fortemente la crescita, l’occupazione dei giovani e lo sviluppo”. Ad affermarlo oggi a Cagliari la segretaria generale della Cisl Annamaria Furlan nel suo intervento al Consiglio ...

Istat : Furlan - più difficili crescita e Lavoro senza grandi opere e cantieri aperti : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – “Vogliamo sapere come si porrà il nuovo governo nei confronti dei problemi del Mezzogiorno visto che tutta questa parte del paese ha un grave deficit infrastrutturale da cui non si riesce ad uscire e che condiziona fortemente la crescita, l’occupazione dei giovani e lo sviluppo”. Ad affermarlo oggi a Cagliari la segretaria generale della Cisl Annamaria Furlan nel suo intervento al Consiglio ...

Rassegna 14.5. Inveisce contro un passeggero senza biglietto : licenziato autista del bus dopo 26 anni di Lavoro : Repubblica Politica. Governo, tre incontri M5s-Lega, poi la chiamata a Mattarella: 'Siamo pronti a riferire". Fumata nera dopo il vertice al Pirellone, poi due nuovi incontri nel pomeriggio e in ...

Mamme - in Italia non è una festa : giovani e senza Lavoro - pochi asili e tanti ostacoli : Sarà pure la festa della Mamma, ma di festeggiare tante donne che hanno dei figli non ne hanno proprio voglia. L'Italia continua infatti a essere il fanalino di coda tra i Paesi europei...

Istat - 1 - 1 milioni di famiglie senza Lavoro : oltre la metà al Sud - : I nuclei in cui tutti i componenti sono in cerca di occupazione sono il 4%. Erano 535mila nel 2008. Gli italiani in condizione di povertà assoluta sono 5 milioni. Rallenta la crescita economica: ...

DEF - Alleva : Oltre un milione di famiglie senza Lavoro : Teleborsa, - Continuano le audizioni sul Documento di Economia e Finanza , DEF , davanti alle Commissioni speciali riunite di Camera e Senato A dare il via ieri 8 maggio, il Ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, oggi 9 maggio a parlare il presidente dell'Istat, Giorgio Alleva . "Nel 2017 i giovani tra i 15 e i 34 anni occupati sono in aumento dello 0,9% rispetto all'anno precedente ...

DEF - Alleva : "Oltre un milione di famiglie senza Lavoro" : Continuano le audizioni sul Documento di Economia e Finanza , DEF, davanti alle Commissioni speciali riunite di Camera e Senato A dare il via ieri 8 maggio, il Ministro dell'Economia Pier Carlo

Istat - un milione di famiglie senza Lavoro. Allarme su introduzione dazi : Un milione di famiglie senza lavoro, raddoppiate in dieci anni. Aumentano le persone in povertà assoluta: circa 5 milioni. L'impatto delle tensioni commerciali innescate dall'imposizione dei dazi Usa potrebbe costare 0,3 punti di Pil

Lavoro senza laurea : le figure professionali più cercate dalle aziende #lavoro : Che Lavoro vuoi fare da grande? Questa è una delle domande che ci saremo sentiti fare tantissime volte e spesso anche in una età in cui ancora non si pensa min immanente al proprio futuro. Eppure sarebbe il caso di pensarci per tempo, prima ancora di scegliere il liceo o l’istituto professionale a 13 anni. Infatti sarebbe opportuno fare alcune considerazioni prima ancora di avere in vista il diploma. Il mercato moderno offre una vasta ...

Lavoro - Coldiretti : senza voucher persi 25mila posti in vigna : Con l’abrogazione dei voucher sono stati persi almeno 25mila posti di Lavoro occasionali tra le vigne per giovani e pensionati durante l’ultima vendemmia. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sugli effetti della nuova disciplina introdotta dall’art. 54-bis del decreto legge n.50/2017 per sostituire lo strumento del voucher, in occasione della diffusione dei dati Cgia di Mestre sul Lavoro occasionale. La riforma è stata un vero flop ...