Lavoro : Fit Cgil Milano proclama sciopero rider : Milano , 19 mag. (AdnKronos) – La Fit Cgil Milano proclama uno sciopero dei ‘ rider ’ per il prossimo 25 maggio, dopo che un fattorino è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale giovedì scorso nel capoluogo lombardo. Lo sciopero , si spiega dalla Fit Cgil Milano , riguarda “tutti i lavoratori che consegnano merce e cibo mediante l’utilizzo di cicli e motocicli indipendentemente dalla forma contrattuale che li ...

Infortuni : sindacati - cordoglio per giovane operaio - morte su Lavoro sconfitta per tutti : Roma, 9 mag. (AdnKronos) – “La morte di un giovane di 19 anni è una sconfitta di tutti ”. A dichiararlo sono Fim, Fiom e Uilm esprimendo le proprie condoglianze e vicinanza alla famiglia del giovane operaio di 19 anni che ha perso la vita oggi nel cantiere della Fincantieri di Monfalcone. “E’ intollerabile che si continuino a verificare morti e incidenti sul lavoro a cadenza quasi giornaliera. Quello che si è ...

Lavoro - storia di Giuseppina che ha sconfitto il cancro : “Assistevo i disabili al Don Orione - dopo le chemio mi hanno licenziato” : Giuseppina Bruzzano, 53 anni, ha lavorato per 33 anni nel centro per anziani e disabili di Milano, il “Piccolo Cottolengo Don Orione“, come ausiliaria socia-assistenziale (Asa). Nel 2012 le è stato diagnosticato un tumore all’intestino, che ha superato dopo 49 cicli di chemioterapia. Nel 2013 è tornata al Lavoro, portando con sé una serie di limitazioni fisiche che non le permettono di svolgere compiti troppo pesanti. dopo ...