Lavoro | Coldiretti | “Senza voucher addio a 50mila posti in estate”

Lavoro - Coldiretti : senza voucher persi 25mila posti in vigna : Con l’abrogazione dei voucher sono stati persi almeno 25mila posti di Lavoro occasionali tra le vigne per giovani e pensionati durante l’ultima vendemmia. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sugli effetti della nuova disciplina introdotta dall’art. 54-bis del decreto legge n.50/2017 per sostituire lo strumento del voucher, in occasione della diffusione dei dati Cgia di Mestre sul Lavoro occasionale. La riforma è stata un vero flop ...

Coldiretti : con stop al grano al glifosato 20mila posti di Lavoro : ... Fai , Filiera agricola italiana, , Consorzi Agrari d'Italia e il Gruppo Casillo per la produzione di grano biologico per garantire la qualità e sostenere l'economia e l'occupazione. "Gli agricoltori ...

1° Maggio - Coldiretti : 200mila pastori e allevatori resteranno al Lavoro : Sono oltre 200mila gli allevatori, i pastori e gli agricoltori che il primo Maggio resteranno al lavoro per non lasciare soli i propri animali nelle stalle e sui pascoli o per seguire gli ospiti negli agriturismi. E’ quanto rileva la Coldiretti in occasione della prossima giornata di festa durante la quale nelle aziende agricole l’attività non puo’ chiudere perché le mucche, le pecore e le capre vanno munte, i vitelli accuditi, i polli e conigli ...

Grano - Coldiretti : “Oltre 20mila posti di Lavoro in più senza l’importazione da Canada” : “Oltre 20mila posti di lavoro potrebbero arrivare nelle campagne italiane se anche le altre industrie italiane della pasta seguissero l’esempio di Barilla, che non ha firmato nessun contratto per l’importazione del Grano dal Canada, dove viene trattato con l’erbicida glifosato in preraccolta, secondo modalità vietate in Italia”. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sugli effetti di una eventuale ...

Lavoro nei campi : "giovani tornano all'agricoltura"/ Coldiretti - mestiere della terra non è "ultima spiaggia" : Coldiretti: "ritorno epocale dei giovani all'agricoltura". Il rapporto presentato nel primo Open Day dell'agricoltura a Bari: 30mila domande in 2 anni per accedere ai finanziamenti.(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 20:05:00 GMT)

Lavoro - Coldiretti : “Nasce rete agricoltura sociale campagna amica” : Nasce la rete di agricoltura sociale di campagna Amica con 937 aziende agricole iscritte che esercitano attività di agricoltura sociale ai sensi della legge 141/2015, con servizi che vanno dal reinserimento socio lavorativo di soggetti disagiati, disabili o problematici all’educazione ambientale, dalle attività terapeutiche ai servizi alle comunità locali. Lo rende noto la Coldiretti in occasione della presentazione del Rapporto sull’ ...

Foreste - Coldiretti : 35mila nuovi posti di Lavoro con una migliore gestione dei boschi : Fino a trentacinquemila nuovi posti di lavoro potrebbero nascere da una migliore gestione dei boschi che oggi coprono una superficie record di 10,9 milioni di ettari praticamente raddoppiata rispetto all’Unità d’Italia quando era pari ad appena 5,6 milioni di ettari. È quanto emerge da un’analisi Coldiretti-FederForeste nel commentare positivamente l’approvazione del Testo Unico Forestale da parte del Consiglio dei Ministri. L’Italia – ...