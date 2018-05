Lauren Celentano vince il circuito danza di Amici 2018

Amici 2018 : Lauren Celentano vince la categoria ballo : Lauren Celentano - Amici 2018 Amici 2018 ha emesso il suo primo verdetto in positivo. La settima puntata (qui la diretta minuto per minuto) ha proclamato il vincitore della categoria ballo: a spuntarla è Lauren Celentano, pupilla di Bill Goodson e Garrison, che l’hanno voluta a tutti i costi al Serale. La ballerina ha superato nello scontro finale il ‘rivale’ Bryan Ramirez. Entrambi tra i ballerini più talentuosi che Amici ...

Bryan vs Lauren - vincitore del circuito ballo / Amici 2018 : la Celentano la preferita dei professori? : Sono passati mesi da quando abbiamo conosciuto Bryan e Lauren e per loro potrebbe essere arrivato il momento del verdetto ad Amici 3028: ci sarà il vincitore del circuito ballo?

Alessandra Celentano/ Pronta a tutto per la vittoria di Bryan - e Lauren? (Amici 2018) : Alessandra Celentano rischia di vedere eliminato il suo ballerino Bryan nella sfida con Lauren e probabilmente anche il titolo di vincitore di categoria ballo amici 2018

Amici 2018 - vincitore finale ballo : Lauren Celentano a rischio dopo la vittoria della scorsa settimana? : Sabato scopriremo il vincitore di ballo di Amici 2018: sarà Lauren Celentano? Ci sarà una finale vera e propria contro Bryan, visto che la votazione è stata rimandata di una settimana su richiesta di Rudy Zerbi. Sì, ancora lui! dopo aver dato inizio a queste sfide interne, chiedendone una tra Carmen ed Emma, non si è sentito pronto a votare tra Lauren e Bryan, decretando il vincitore della finale di ballo. Era prevista la sfida tra i due ...

Amici 17 : Carmen Ferreri vince la sesta puntata del serale - sfida diretta tra Lauren Celentano e Bryan Ramirez : Una serata ricca di colpi di scena: Einar ritrova la sua fidanzata, i professori salvano tutti i cantanti della scuola.

Alessandra Celentano - speciale Verissimo Amici 2018/ "Proporrò la sfida tra Lauren e Bryan…" : Alessandra Celentano, ospite dello speciale di Verissimo dedicato al serale di Amici 2018: "Proporrò la sfida tra Lauren e Bryan…", ecco tutte le dichiarazioni della prof di danza.

Alessandra Celentano/ Amici 2018 : Lauren l'ha conquistata - anche Valentina ci riuscirà? : Alessandra Celentano ha cambiato idea su Lauren? Sembra proprio che il suo ultimo messaggio sulla ballerina abbia reso tutti felici, anche Valentina ci riuscirà?

Alessandra Celentano/ Dalla lite con Heather Parisi agli screzi con Valentina e Lauren (Amici 17) : Alessandra Celentano ancora contro tutti? Dalle discussioni con Heather Parisi allo scontro con Valentina Verdicchi e Lauren Celentano, chi sarà la sua vittima questa sera?

Amici - Alessandra Celentano critica Lauren per il peso : ecco la risposta di Maria De Filippi : Maria De Filippi era stata molto dura con Alessandra Celentano , giudice di Amici , che nell'ultima puntata del serale aveva criticato la forma fisica della ballerina Lauren . La Celentano aveva ...

Amici 17 Serale Ed.2018/ Alessandra Celentano all'attacco di Lauren : "Se sei sovrappeso non puoi ballare" : Amici 17 Serale ed. 2018: nuove assegnazioni per gli allievi, la squadra blu verso la seconda vittoria? Zic teme la forza degli avversari, in particolare di Einar.

Alessandra Celentano VS Lauren ad Amici 2018/ "Sei grassa!" : anche Heather Parisi contro la prof : Alessandra Celentano nella bufera, Amici 2018: "Lauren sei grassa!", questo il pensiero della professoressa di danza del serale, anche Heather Parisi contro la docente, ecco cosa è successo.

Ermal Meta e altri contro Alessandra Celentano : post dopo le polemiche su Lauren Video : Ieri sera è andata in onda la prima puntata del serale di Amici 17. Il talent di Canale 5 ha gia' riservato un bel po’ di sorprese, in particolare durante la puntata abbiamo visto le polemiche della maestra #Alessandra Celentano che, come gli altri anni, ha ribadito che per fare danza bisogna avere determinate caratteristiche, anche fisiche. Una delle sue “vittime” preferite è Valentina Verdecci, che secondo lei non è adatta per fare la ...

