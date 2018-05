L' aumento dei carburanti avrà un effetto valanga sui trasporti

BENZINA/ Nuovo aumento dei prezzi - il pieno supera i 100 euro : BENZINA, Nuovo aumento dei prezzi che salgono ai massimi da tre anni. Il pieno può anche superare i 100 euro e le prospettive non sembrano buone visto il costo del petrolio(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 12:46:00 GMT)

Roma - giallo dietro l'aumento della produzione di rifiuti : indagine dei vigili nelle discariche per capire se ci sono accessi di altri comuni : L?allarme sui rifiuti di Roma tra fine aprile e inizio maggio è un giallo. Un mistero legato a doppio filo alle tonnellate di immondizia raccolta e portata nei centri Tmb gestiti...

Iva - la via stretta dei tagli a spesa e agevolazioni per cancellare l'aumento : I segnali che arrivano dall'economia non sono ancora allarmanti, ma non sono certo incoraggianti. Dopo la leggera flessione del Pil registrata nel primo trimestre dall'Istat, ieri lo stesso Istituto di statistica ha fatto sapere ...

A una conferenza dell'NRA si parla dell'aumento dei crimini tra i giovani e ovviamente la colpa è di videogiochi - serie TV e film : Nonostante le argomentazioni sostanzialmente inattaccabili dell'ESA, pare proprio che una parte degli USA non voglia mollare sulla correlazione tra l'aumento dei crimini tra i più giovani e forme di intrattenimento definite "malsane e macabre".Questa volta l'accusa arriva da Dave Grossman (tranquilli non si tratta dello storico sviluppatore LucasArts tanto apprezzato per il lavoro svolto in opere come The Secret of Monkey Island e Day of the ...

aumento di capitale : Bomi Italia rettifica il prezzo dei titoli : Teleborsa, - Bomi Italia rettifica il prezzo delle azioni, a seguito dell'Aumento di capitale che partirà lunedì 7 maggio. Sui prezzi, sotto riportati, è stato applicato un fattore di rettifica pari a ...

Forte aumento dei sospetti di riciclaggio di denaro nel 2017 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Buenos Aires - panettieri regalano 5 tonnellate di pane per protesta contro l’aumento dei prezzi : Buenos Aires, panettieri regalano 5 tonnellate di pane per protesta contro l’aumento dei prezzi A Buenos Aires centinaia di persone si sono messe in fila per prenderne un chilo. Continua a leggere

Rapido aumento dei livelli di iodio nell’atmosfera : ecco a cosa è dovuto : Le analisi chimiche effettuate in una carota di ghiaccio prelevata dalla penisola di Renland (est della Groenlandia) hanno evidenziato un Rapido aumento delle concentrazioni atmosferiche dello iodio, causato dall’innalzamento dei livelli di ozono dovuto alle attività umane e al recente ritiro del ghiaccio marino artico. La scoperta è stata pubblicata sulla rivista Nature Communications da un team internazionale di scienziati, tra i quali Andrea ...

Borse verso nuovi minimi - non reggeranno all'aumento dei tassi : 'Siamo in ritardo sul mercato, siamo in ritardo ciclo nell'economia, e ci stiamo muovendo verso un inasprimento della politica monetaria' , ha detto, spiegando che la fine del quantitative easing ...

Usa - il presidente della Fed Powell : 'L'aumento dei tassi sarà graduale' : Secondo il Chairman la crescita dell'economia Usa procede con un 'passo solido' e giustifica l'aumento dei tassi , che sarà 'graduale'. Alzarli troppo lentamente 'potrebbe rendere necessarie strette ...

Contratto statali - Corte dei Conti : “Rinnovo deludente - nulla per stimolare un aumento della produttività” : Il merito può attendere. Che il nuovo Contratto degli statali – rinnovato subito prima delle elezioni del 4 marzo – abbia abdicato al compito di stimolare la produttività del comparto pubblico era evidente già dal fatto che sono stati concessi aumenti medi di 85 euro al mese per tutti. Rinunciando a premiare maggiormente chi lavora meglio o di più. Ora si scopre che alla stessa conclusione è arrivata la Corte dei Conti, che pure ha ...