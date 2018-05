L' addio di Buffon alla Juventus tra lacrime e applausi FOTO

Juve - Buffon dà l'addio alle 16.21 : sostituzione e standing ovation : Applausi e lacrime allo Stadium: un momento che rimarrà indimenticabile

Juventus-Verona 2-1 : Pjanic e Rugani in gol nel giorno dell'addio di Buffon e della festa scudetto : TORINO - La Juventus batte il Verona e chiude in bellezza. I bianconeri festeggiano il settimo scudetto di fila vincendo per 2-1 all'Allianz Stadium e toccando così quota 95 punti. Nel giorno dell'...

L'addio di Buffon alla Juventus : Alle ore 16.21 di sabato 19 maggio dopo 17 anni termina l'avventura di Gigi Buffon con la maglia della Juventus. Il capitano bianconero al 17' del secondo tempo ha lasciato il campo al terzo portiere ...

Buffon e l'addio alla Curva : il lungo abbraccio con i tifosi dello Stadium : Nel giorno della sua ultima partita con la maglia della Juventus Gianluigi Buffon è stato l'uomo più celebrato a pochi minuti dal fischio d'inizio del match di campionato con l'Hellas Verona. Il ...

Juventus - l’addio a Buffon è commovente : abbraccio in lacrime ai tifosi bianconeri [GALLERY] : Juventus, l’addio a Buffon adesso è realtà, dopo la conferenza stampa nella quale il capitano ha annunciato il proprio saluto, oggi è il giorno dell’ultimo abbraccio da numero 1 Quest’oggi all’Allianz Stadium non si gioca un anormale partita per i tifosi della Juventus. E’ sì la gara dei festeggiamenti per il 7° scudetto in fila, ma è sopratutto l’ultima occasione per vedere in campo con la maglia bianconera ...

Alena Seredova - l'unica tifosa contenta dopo l'addio di Gigi Buffon : «Adesso sarò più juventina di prima» : «Adesso tornerò a tifare Juve ancora di più, tantissimo» parola di Alena Seredova, ex moglie di Gigi Buffon - portiere della Juve e della Nazionale - madre...

Seredova - l'unica juventina contenta : "L'addio di Buffon? Tornerò a tifare con più forza" : 'Adesso Tornerò a tifare Juve con più forza'. Alena Seredova sorride quando si parla dell'addio di Buffon alla Juventus. L'ex moglie del capitano bianconero, ospite a Matrix Chiambretti , viene ...

Serie A - Buffon dà l’addio alla Juve nel match con il Verona : Serie A, alle 15 in campo Juventus e Verona nell’anticipo dell’ultima giornata. match d’addio al popolo bianconero del portiere e capitano Gigi Buffon. L'articolo Serie A, Buffon dà l’addio alla Juve nel match con il Verona sembra essere il primo su CalcioWeb.

Juventus - l’addio di Buffon : la lettera del portiere - indicazioni per il futuro : Il portiere Buffon ha annunciato l’addio alla Juventus in conferenza stampa, adesso il numero uno si prepara per nuove sfide. Ecco il lungo post sul profilo Facebook: “6111. Seimilacentoundici giorni. Semilacentoundici attimi di pura passione. Di gioia, di pianti, di sconfitte e di vittorie. Grazie. Grazie ad ognuno di voi. Perché ognuno di voi ha contribuito a rendere speciale ogni istante della mia vita in bianconero. Una vita che ...

Buffon - poesia d'addio : "Juve - sarò sempre tuo" : L'Allianz Stadium è pronto a celebrarlo come merita nella sua ultima partita in bianconero contro il Verona. Dopo la conferenza stampa di giovedì, Gigi Buffon ha scelto Instagram per dedicare una ...

Buffon e l’addio alla Juventus - Maldini : “ci accomuna l’amore per il calcio - ma non saprei cosa consigliargli” : Paolo Maldini ha parlato dell’addio di Buffon alla Juventus, evitando di dargli un consiglio su quale strada intraprendere adesso “E’ veramente difficile consigliarlo, perché nessuna storia è uguale all’altra. Ci accomuna una cosa, parlo di Totti, di Del Piero e di Buffon: l’amore per questo sport. Nasce da lì la difficoltà di dire basta“. Lo ha detto Paolo Maldini in merito al possibile addio al calcio di ...

GIGI BUFFON - addio ALLA JUVENTUS : SMETTE/ La lettera di Totti : agente del portiere chiarisce frasi sul Pupone : GIGI BUFFON ADDIO, Francesco Totti gli scrive: “Caro GIGI, ci sono passato: noi così diversi ma così uguali”. La lettera dell'ex capitano della Roma al calciatore bianconero, pubblicata oggi(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 15:39:00 GMT)