Lacrime | pioggia | tuoni e rimpianti per Buffon

(Di sabato 19 maggio 2018) Questo è il calcio. Un grande sentimento popolare. L'ultima di Gigicon la maglia della Juventus si trasforma in un immenso abbraccio collettivo, lo stadio strapieno, occhi e cuori e pianti e (già)solo per lui, per il portiere che lascia la porta bianconera dopo 17 anni, 6111 giorni. Ci sono le, ma anche lae i, ci sono Ilaria D'Amico con i figli, Andrea Agnelli e Beppe Marotta e Nedved. Gigi ha un grazie per tutti, per i magazzinieri e i massaggiatori, per i titolari e per le riserve, ripercorre, in un abbagliante viaggio a ritroso, idealmente, sommessamente, le tante vittorie e quella Champions League sempre accarezzata e mai alzata al cielo. Ci sarà un futuro lontano da Torino, forse al PSG, forse negli USA, chissà... Ma contro il Verona, nell'ultima di campionato, 2-1 per i bianconeri, il protagonista è stato ...