lastampa

: ? Minuto 63 ?? #Buffon lascia il campo ?? Applausi e lacrime allo Stadium #SkySerieA - SkySport : ? Minuto 63 ?? #Buffon lascia il campo ?? Applausi e lacrime allo Stadium #SkySerieA - SkyTG24 : L'addio di Buffon alla Juventus tra lacrime e applausi. FOTO - LaStampa : Lacrime e applausi: l’addio di Buffon -

(Di sabato 19 maggio 2018) La partita scorre sullo sfondo, come i ricordi di diciassette anni in bianconero. Gigi Buffon lascia il campo nel cuore della ripresa e la commozione travolge l’Allianz Stadium: un immenso applauso da compagni e avversari, dall’arbitro Pinzani che come lui dice addio, da staff e riserve che lasciano la panca per comporre due piccoli ali, un corrido...