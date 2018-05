La tecnologia c' è Ma alla politica un morto non basta

Xiaomi e tecnologia low cost alla conquista del'Italia - le cose da sapere : Xiaomi è un marchio che non rappresenta nulla di nuovo per chi è appassionato di tecnologia. Per chi, invece, non è un grande fan del mondo tech potrebbe essere un brand che presto imparerà a conoscere, perché il suo arrivo ufficiale in Italia potrebbe aprire una nuova era. Per chi volesse qualche numero sulla grandezza del colosso cinese basta evidenziare solo quello relativo ai quasi cento milioni di smartphone venduti nel 2017 e che, ...

Alla pizzeria Trianon 100 domande e 100 risposte su tecnologia e genitorialità : È innegabile che le nuove generazioni vivano un rapporto con il mondo digitale differente rispetto a quello delle generazioni precedenti, basato su confidenza e immediatezza, e per molti genitori ...

Fondatore di Whatsapp lascia per disaccordi con Fb : "Mi prendo del tempo per godermi cose al di fuori dalla tecnologia" : Il coFondatore di Whatsapp, Jan Koum, membro del board dei direttori di Facebook, conferma che intende lasciare la società di Mark Zuckerberg. La notizia era stata anticipata dal Washington Post che ha parlato di scontro sulle politiche relative alla privacy di Facebook, la sua strategia e i suoi tentativi di indebolire il criptaggio sui dati."Lascio in un momento in cui la gente utilizza Whatsapp con più modalità di quanto ...

Ologrammi - la tecnologia adesso è alla portata di tutti. La dimostrazione alla fiera di Hong Kong lascia a bocca aperta : Durante una convention a Hong Kong sulle innovazioni tecnologiche, una ragazza mostra al pubblico un proiettore olografico con luci a Led in grado di far prender vita a svariate immagini tridimensionali. Il proiettore come si può ben vedere rappresenta l’arma in più per la pubblicità del futuro. Tra la carrellata di immagini appaiono scarpe sportive, bottiglie di Coca Cola ed Happy Meal di Mac Donald. Per chi non fosse ancora soddisfatto c’è ...

IIT : dagli scarti alla bioplastica - la sostenibilità è tecnologia : Nello specifico si tratta di plastica, 100 per cento biodegradabile, che porta a nuova vita scarti di frutta e verdura, esempio concreto di economia circolare. "La nostra idea - spiega Giovanni ...