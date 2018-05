La tassa di soggiorno fra corsa all' iscrizione e l' idea sommergibile

Governo - Comune di Parma : "Inaudito togliere tassa di soggiorno. Non sanno come si fa turismo" : Il no della Capitale della Cultura 2020 e città Gastronomia Unesco: "Pensare di eliminarla è raccapricciante, vuol dire non conoscere per nulla le politiche...

Governo : Lega - in programma con M5S nessuna tassa soggiorno : Roma, 15 mag. (AdnKronos) – “In considerazione del rifinanziamento della risorse a favore degli Enti locali, si prevede l’abolizione della tassa di soggiorno. Questo è quanto prevede, contrariamente a quello riportato da alcune agenzie, la bozza del programma di Governo su cui stanno lavorando Lega e M5S”. E’ quanto precisa un a nota del Carroccio. L'articolo Governo: Lega, in programma con M5S nessuna tassa ...

Governo : Lega - in programma con M5S nessuna tassa soggiorno : Roma, 15 mag. (AdnKronos) – “In considerazione del rifinanziamento della risorse a favore degli Enti locali, si prevede l’abolizione della tassa di soggiorno. Questo è quanto prevede, contrariamente a quello riportato da alcune agenzie, la bozza del programma di Governo su cui stanno lavorando Lega e M5S”. E’ quanto precisa un a nota del Carroccio. L'articolo Governo: Lega, in programma con M5S nessuna tassa ...

Narni - tassa di soggiorno - nessun ripensamento : Si parte il 24 aprile : Narni " nessun rinvio per la tassa di soggiorno. La data del 24 aprile viene infatti confermata dal Comune che, dice in sostanza una nota di Palazzo del Podestà, non avendo ricevuto proposte serie ...

tassa di soggiorno a Francavilla al Mare : le critiche di Confartigianato : “Una vera e propria follia l’istituzione della Tassa di soggiorno a Francavilla al Mare. In un momento difficilissimo dell’economia, con

Confartigianato Imprese Terni. tassa di soggiorno : opportunità di rilancio territoriale : POLITICA DEGLI EVENTI: continua a mancare una politica complessiva degli eventi, senza contare che la prevista interruzione della pratica delle co-organizzazioni da parte del Comune avrà nei prossimi ...

tassa di soggiorno : un problema da trasformare in opportunita' di rilancio territoriale : UMWEB, Terni. Confartigianato Terni prende atto della decisione del Commissario del Comune di Terni di introdurre la Tassa di soggiorno, nel quadro delle conseguenze della situazione di dissesto dell'...

Avola - Tari aumentata del 10% : il Consiglio dice sì alla tassa di soggiorno : Non tutti i consiglieri sono riusciti a resistere alla lunga maratona consiliare iniziata alle 19,15 di mercoledì e conclusa alle 2,30 di oggi per dibattere e approvare tra discussioni, polemiche e ...

Non restituiscono la tassa di soggiorno : albergatori di Roccaraso nei guai : Roccaraso. Un'evasione fiscale di 70.000 euro da parte di alcuni operatori alberghieri di Roccaraso e' stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Sulmona nell'ambito di un'indagine per accertare ...

Incassa tassa di soggiorno per oltr 70mila euro ma non la versa al comune - denunciato albergatore : L'Aquila - Nell’ambito delle attività a tutela dei tributi locali, in sinergia con la Procura Regionale della Corte dei Conti dell’Aquila, la Compagnia della Guardia di Finanza di Sulmona ha svolto un’articolata indagine tesa all’individuazione delle strutture ricettive site nel comprensorio di Roccaraso operanti in violazione degli obblighi di versamento della tassa di soggiorno che, come noto, ogni operatore alberghiero è tenuto ...

Assisi - riunione dell'Osservatorio sulla tassa di soggiorno : 44mila euro gli incassi di gennaio : ...rapporto di collaborazione e confronto costruttivo tra l'Amministrazione e gli operatori economici in ambito turistico principali attori del rilancio di questo fondamentale settore per l'economia ...

Roma - tassa di soggiorno anche su affitti brevi : anche gli affitti brevi saranno tenuti al versamento del contributo di soggiorno , mentre per tutti gli operatori del settore turistico ci saranno maggiori responsabilità come intermediari nella ...

Liguria - a Pasqua sfida decisiva per il turismo : primo test per la tassa di soggiorno : Volano le prenotazioni dall’estero. Via ai treni del mare. Il rebus della nuova imposta e del suo uso

Liguria - la sfida decisiva per il turismo è la Pasqua con il primo test per la tassa di soggiorno : Volano le prenotazioni dall’estero. Via ai treni del mare. Il rebus della nuova imposta e del suo uso