La salita più dura del ciclismo mondiale

Giro d’Italia 2018 : Zoncolan - Mortirolo o Angliru. Qual è la salita più dura d’Europa? : Il Giro d’Italia 2018 nella giornata di oggi arriverà sul Monte Zoncolan, scalato dal versante di Ovaro. Da molti, questa è considerata la salita più dura d’Europa, con oltre 1000 metri di dislivello in 10 chilometri. Ma è realmente così? Andiamo a confrontare il ‘Mostro’ con altre due ascese che stanno scrivendo la storia del ciclismo professionistico: Angliru e Mortirolo. Partiamo dalla salita della Carnia, la grande ...

Giro d’Italia 2018 - domani si arriva sullo Zoncolan! Pendenze micidiali - è la salita più dura in Europa? : Semplicemente è il Mostro, la Montagna terribile. “Lasciate ogni speranza o voi che entrate” recita uno striscione posto all’imbocco di un’ascesa davvero infernale, degna del celebre verso di Dante Alighieri. Il Monte Zoncolan è la salita più dura d’Europa e probabilmente del Mondo, a detta di tutti i professionisti che hanno avuto l’ardore di cimentarsi in una fatica ai limiti dell’umano e ...

Giro d’Italia 2018 - sesta tappa Caltanissetta-Etna : arrivo in salita sul Vulcano. Favoriti : non si scherza più : Il primo arrivo in salita: 164 chilometri dal Caltanissetta all’Osservatorio Astrofisico dell’Etna per la terza delle tre tappe siciliane al Giro d’Italia 2018. La prima resa dei conti, il primo scontro diretto in salita tra i big. E per quanto visto negli scorsi giorni, la possibile risposta a tante domande quantomeno interessanti per interpretare il futuro di questa corsa rosa. Andiamo a vedere cosa attende i corridori e i ...

Maria De Filippi : «Dopo via Fauro non sono più salita in auto con Maurizio» : sono quasi 25 anni che Maria De Filippi non sale in auto insieme al marito Maurizio Costanzo. L’ultima volta fu il 14 maggio 1993, quando insieme furono coinvolti in un attentato mafioso, dopo essere usciti dal teatro Parioli, la sede storica dello Show del conduttore. L’obiettivo era proprio Costanzo. Erano gli anni della lotta alla mafia e della Tv impegnata, e lui non le mandava certo a dire. Dava fastidio e doveva essere ...

NBA Regular Season 2017/18 : Rockets sempre più in vetta nella Western Conference - Pelicans in risalita - ripresa tardiva per i Pistons! : E’ tempo di match decisivi in questa NBA Regular Season 2017/18 e nell’inizio di quest’altra settimana di marzo ne abbiamo visti parecchi. Molti sono stati fondamentali in vista dei playoff e, se nella Eastern Conference ormai sembra che le 8 squadre ci siano già, nella Western Conference tutto è molto più in bilico. Andiamo dunque a vedere tutti i risultati di questa tre giorni +1, a partire dalle 3 partite giocate ...