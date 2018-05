La Russia presenta la prima centrale nucleare galleggiante al mondo

Mondiali Russia 2018 : le nazionali qualificate per continente. Europa e Sud America le più rappresentate. Tutte le squadre partecipanti : Ai Mondiali 2018 di calcio parteciperanno 32 nazionali provenienti dai tutti i Continenti. L’Europa sarà rappresentata da 14 squadre, praticamente metà del lotto. A seguire il SudAmerica e l’Africa con 5 formazioni a testa, 4 team difenderanno i colori dell’Asia mentre 3 terranno alta la bandiera del Nord-Centro America, l’Australia rappresenterà l’Oceania. Di seguito Tutte le nazionali qualificate alla rassegna ...

Russia : la madre sta male - la figlia chiama l’ambulanza e si presenta un medico ubriaco : Il medico in evidente stato di ebbrezza prima avrebbe respinto le accuse, poi avrebbe ammesso di aver bevuto dicendo che non era un problema dato che non avrebbe dovuto guidare l’ambulanza. Per giustificarsi avrebbe anche detto che gli era morto un figlio.Continua a leggere

Londra minaccia di chiudere rappresentanza commerciale della Russia - : A Londra hanno definito questa rappresentanza un "covo di spie". A questo punto, le autorità britanniche si sono dette pronte a procedere dopo che Mosca ha annunciato l'espulsione dei loro diplomatici ...

Speciale infrastrutture : Russia - società responsabile infrastruttura rete per mondiale calcio 2018 presenta istanza di fallimento : Mosca, 28 mar 18:30 - , Agenzia Nova, - La società per azioni Asteros, che si è occupata di progettare l'infrastruttura di rete per la Coppa del mondo di calcio del 2018 in Russia,... , Rum,

USAIN BOLT PROVINO BORussia DORTMUND/ Lui si presenta : “Ho lo stesso talento di Messi” : USAIN BOLT PROVINO BORUSSIA DORTMUND, "Gioco ala sinistra". Il velocista giamaicano pronto a scendere sul rettangolo verde di gioco, venerdì sarà il momento del PROVINO ufficiale.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 13:47:00 GMT)