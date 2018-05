La Palma d' oro a Un affare di famiglia del giapponese Koreeda

Cannes 2018 - Palma d’oro a Kore-eda Italia in festa con Fonte e Rohrwacher : Il calabrese premiato come “miglior attore”, la regista ha ricevuto il riconoscimento come “miglior sceneggiatura”. Asia Argento choc: “Nel ’97 sono stata violentata da Weinstein qui a Cannes”

Cannes - Palma d'Oro a Kore-Eda : 20.44 La Palma d'Oro del festival di Cannes va al regista giapponese Hirozaku KoreEda, per "Un affare di famiglia". Spike Lee, con "Blackkklansman", vince il Grand Prix Speciale della Giuria. Palma d'Oro speciale a "Le Livre d'image", del maestro Jean Luc Godard. Il Premio della Giuria è stato assegnato a "Capharnaum", della regista libanese Nadine Labaki. Migliore attrice è Samal Yeslaymova per "Ayka" di Sergey Dvortsevoy.

Festival di Cannes 2018/ L'albero degli zoccoli - una Palma d'oro alla concezione sacra della vita : Oggi si chiude il Festival di Cannes 2018. La Palma d'oro, quarant'anni fa, venne assegnata al film di Ermanno Olmi, regista recentemente scomparso. MASSIMO BORDONI(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 06:11:00 GMT)

Perché Dogman di Matteo Garrone meriterebbe la Palma d’oro : Direttamente dalla sala Lumiere di Cannes, arriva nelle sale grazie a 01 Distribution Dogman, il nono lungometraggio diretto da Matteo Garrone e scritto insieme a Ugo Chiti e Massimo Gaudioso. Un lavoro classico e potente, che finisce dritto nella rosa dei potenziali vincitori della Palma d’oro. Anticipato da un tappeto rosso che ha visto sfilare anche Nicoletta Braschi e Roberto Benigni, e concluso con una standing ovation di 10 minuti ...

Cannes 2018 : Zain - il bambino siriano che sogna la Palma d’oro : Ha lo sguardo triste e intenso e il visino sempre un po’ imbronciato proprio come nel film, Zair Al Rafeea, il bambino siriano protagonista di Capharnaum, ultima opera della regista libanese Nadine Labaki (Caramel), in concorso al 71esimo festival di Cannes (e già in pole per noi per la Palma d’oro). Anche se, certo, per chi lo ha visto sporco e arruffato come il bambino del film, fa comunque un bell’effetto rivederlo lustrato ...

Festival di Cannes - chi vincerà la Palma d’oro? : Mancano ancora un paio di film da vedere ma è difficile pensare che Capharnaum della regista libanese Nadine Labaki non sia la Palma d’oro 2018. È il film più completo, avvincente e socialmente rilevante visto fin qui. Ambientato a Beirut, racconta una storia dickensiana e feroce. Ha per protagonista un bambino intelligente ed eroico, la personificazione dell’arte di sopravvivere. Merita di essere visto e, anche se non dovesse essere premiato ...