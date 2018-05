La Palma d' oro a Un affaire de famille del giapponese Kore-Eda

Cannes 71 : la Palma d'oro al giapponese Kore-Eda. Marcello Fonte migliore attore per «Dogman» : ... portare sullo schermo la storia del «canaro» della Magliana , protagonista di uno dei più atroci fatti di sangue degli Anni 80, senza restar imprigionato nello squallore della cronaca. Ci è riuscito,...

Cannes : Palma d'oro a Hirozaku Koreeda : Cannes, 19 MAG - "Un affare di famiglia" di Hirozaku Koreeda vince la Palma d'oro del 71/o festival di Cannes.

Festival di Cannes 2018 - Palma d’oro a Kore-eda. L’Italia festeggia con Fonte e Alice Rohrwacher : La 71esima edizione del Festival di Cannes, la più rosa di tutte per la presenza di una giuria in maggioranza femminile e presieduta da una donna, l’attrice Cate Blanchett, ha dato grandi soddisfazioni alL’Italia e ha sorpreso dando la Palma d’oro a un film fuori dai pronostici. La giuria ha infatti assegnato al regista giapponese Hirokazu Kore-...

La Palma d’Oro a Kore-eda Ma a Cannes è l’Italia a vincere con Fonte e Rohrwacher Foto : Il premio per la migliore sceneggiatura è andato ex aequo ad Alice Rohrwacher e Jafar Panahi mentre Marcello Fonte è miglior attore con «DogMan» di Garrone

Cannes 2018 - Palma d’oro a Kore-eda Italia in festa con Fonte e Rohrwacher : Il calabrese premiato come “miglior attore”, la regista ha ricevuto il riconoscimento come “miglior sceneggiatura”. Asia Argento choc: “Nel ’97 sono stata violentata da Weinstein qui a Cannes”

La Palma d'oro a "Un affare di famiglia" del giapponese Koreeda : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Cannes 2018 - migliore attore Marcello Fonte per Dogman - migliore sceneggiatura per Alice Rohrwacher. La Palma d’oro va in Giappone : Miglior attore Marcello Fonte per Dogman di Matteo Garrone, miglior sceneggiatura ad Alice Rohrwacher per Lazzaro felice. E poi palma d’oro Giapponese e riconoscimenti a tanto mondo che combatte, soffre, conosciuto o totalmente ignoto. Questo il verdetto decretato da Cate Blanchett e i membri della giuria del lei presieduta che appunto hanno premiato entrambi i film italiani concorrenti. E’ stato proprio Roberto Benigni, presente a Cannes ad ...

La Palma d’Oro a Kore’eda Ma a Cannes è l’Italia a vincere con Fonte e Rohrwacher Foto : Il premio per la migliore sceneggiatura è andato ex aequo ad Alice Rohrwacher e Jafar Panahi mentre Marcello Fonte è miglior attore con «DogMan» di Garrone

Cannes - Palma d'Oro a Kore-Eda : 20.44 La Palma d'Oro del festival di Cannes va al regista giapponese Hirozaku KoreEda, per "Un affare di famiglia". Spike Lee, con "Blackkklansman", vince il Grand Prix Speciale della Giuria. Palma d'Oro speciale a "Le Livre d'image", del maestro Jean Luc Godard. Il Premio della Giuria è stato assegnato a "Capharnaum", della regista libanese Nadine Labaki. Migliore attrice è Samal Yeslaymova per "Ayka" di Sergey Dvortsevoy.

La Palma d’Oro a Kore’eda Ma a Cannes è l’Italia a vincere con Fonte e Rohrwacher : Il premio per la migliore sceneggiatura è andato ex aequo ad Alice Rohrwacher e Jafar Panahi mentre Marcello Fonte è miglior attore con «DogMan» di Garrone

Palma d’Oro a Kore’eda A Cannes è trionfo italiano con Fonte e Rohrwacher : Il premio per la migliore sceneggiatura è andato ex aequo ad Alice Roharwacher e Jafar Panahi. Marcello Fonte («Dogman») miglior attore

Vincitore Palma d'Oro - Festival di Cannes 2018/ Marcello Fonte miglior attore - il miglior film è... : Vincitore Palma d'Oro, Festival di Cannes 2018: Marcello Fonte premiato come migliore attore del concorso. All'italiana Alice Rohrwacher la miglior sceneggiatura ex aequo. (Pubblicato il Sat, 19 May 2018 20:21:00 GMT)

Vincitore Palma d'Oro - Festival di Cannes 2018/ Chi è? Due film italiani in lizza : Dogman e Lazzaro felice : Chi vincerà la Palma d'Oro al Festival di Cannes 2018? Continuano i pronostici e il toto-Vincitore ma ecco quali sono i titoli più accreditati...(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 17:09:00 GMT)

Vincitore Palma d'oro - Festival di Cannes 2018/ Chi è? I pronostici e le ultime indiscrezioni : Chi vincerà la Palma d'oro al Festival di Cannes 2018? Continuano i pronostici e il toto-Vincitore ma ecco quali sono i titoli più accreditati...(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 06:50:00 GMT)