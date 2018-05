La mia replica al signor Caldarola su Gramsci

ilfattoquotidiano

(Di sabato 19 maggio 2018) Vorrei placidamente e socraticamentere al, che scompostamente e con voce tremante mi accusa di non aver letto e men che meno inteso. Lo farò con la docile forza del logon didonai di socratica memoria e con l’olimpica compostezza atarassica degli antichi epicurei. Un po’ dil’ho letto – mi perdonerà il– e ho anche avuto modo di tenere un seminario sul mio libro Antonio. La passione di essere nel mondo (Feltrinelli, ora tradotto anche in spagnuolo da Akal) presso l’università di Harvard. Giusto per dir qualcosa alla generosa accusa mossami con poco socratica postura dal: secondo cui sarei un analfabeta di ritorno (sic!). Transeat. Dicevano i greci che quando non si è in grado di attaccare il poema si attacca allora il poeta. So bene chee gli altri affossatori della lettera ...