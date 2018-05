La Juve batte il Verona e conquista lo scudetto | ma la festa è tutta per Buffon 

Messi re - Dybala terzo ma il Napoli batte la Juve - CR...17 : ecco i migliori 100 giocatori della stagione : Manca ancora una partita alla fine del campionato italiano, e stessa cosa valga anche per quello francese e quello spagnolo, dove tutto è però ormai già deciso. Juve, Barcellona e Psg campioni, così ...

Finale Coppa Italia - Juve batte Milan 4-0 : cronaca e pagelle del match Video : E' un risveglio amarissimo per il Milan e i Milanisti. Una sconfitta pesantissima arrivata in modo che nemmeno il più pessimista poteva mai aspettarsi. Il Milan perde 4-0 [Video] pur giocando comunque un primo tempo ad alti ritmi e impostando azioni migliori rispetto agli avversari. La Juve [Video]si dimostra squadra matura, che sa soffrire, ma non perde mai il controllo. Alla prima disattenzione rossonera, la Vecchia Signora non ha perdonato e ...

Finale Coppa Italia - Juve batte Milan 4-0 : cronaca e pagelle del match : E' un risveglio amarissimo per il Milan e i Milanisti. Una sconfitta pesantissima arrivata in modo che nemmeno il più pessimista poteva mai aspettarsi. Il Milan perde 4-0 pur giocando comunque un primo tempo ad alti ritmi e impostando azioni migliori rispetto agli avversari....Continua a leggere

La Juventus batte il Milan e vince la Coppa Italia. Il match finisce 4-0 | : Allegri a sorpresa tiene Higuain in panchina, davanti Douglas Costa, Mandzukic e Dybala. Gattuso schiera Locatelli

Milan - Pasalic : 'Ecco come si batte la Juve!' : Mario Pasalic , centrocampista dello Spartak Mosca ma lo scorso anno al Milan , dove fu decisivo nella finale di Supercoppa italiana contro la Juve , parla a la Gazzetta dello Sport : 'La Juve si batte da squadra. Il Milan dovrà fare proprio questo, noi ci siamo caricati pensando a tutti i trofei vinti da questo club in passato e ci siamo detti che toccava a noi'.

La Juve batte il Bologna e aspetta il Napoli : se perde col Torino sarà scudetto : La Juve batte il Bologna e aspetta il Napoli: se perde col Torino sarà scudetto Çalhanoglu, Cutrone e Abate condannano gli scaligeri. Eurogol di Lee per l’Hellas Continua a leggere

Juventus - colpo da scudetto : batte l'Inter 3-2 in rimonta negli ultimi 3 minuti - polemiche sull'arbitro : Il campionato svolta in 3 minuti: la Juventus vince 3-2 in rimonta in casa dell' Inter e va a +4 sul Napoli , impegnato domani sul non facile campo della Fiorentina . A tre giornate dalla fine, il ...

La Juventus batte l'Inter 3-2 in rimonta : La Juventus di Massimiliano Allegri vince per 3-2 contro l'Inter di Luciano Spalletti al termine di una partita ricca di emozioni, di azioni da gol, di cartellini e di interventi del Var. I bianconeri dopo essere passati in vantaggio con Douglas Costa nel primo tempo hanno anche beneficiato dell'espulsione di Vecino al 18'. Nella ripresa Icardi e l'autogol di Barzagli illudono i nerazzurri che dopo una partita di contenimento sfiorano il 3-1 con ...

Serie A - Bergomi : «Se la Juventus batte l'Inter le vincerà tutte» : MILANO - "Il Napoli poteva perdere la speranza dopo il gol di Dybala alla Lazio, ma poi ha avuto la forza di recuperare certe gare e pareggiarne altre importanti, come contro l'Inter o contro il Milan"...

Materazzi : 'L'Inter batterà la Juve e sarà goduria doppia. Iuliano-Ronaldo? Le parole di Ceccarini mi fanno pena' : L'ex difensore dell'Inter , Marco Materazzi , ha concesso una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport in vista della sfida di sabato sera che vedrà l'Inter sfidare la Juventus: 'E' tanto che l'Inter non aveva la chance di disputare una gara del genere' Secondo lei come finirà? 'Dico '1'. L'Inter ...

Il Napoli batte la Juventus e riapre il campionato : Il campionato è più vivo che mai grazie al Napoli di Sarri che vince per 1-0, al 90', in casa della Juventus. Il tanto atteso big match della 34esima giornata di Serie A tra i bianconeri di ...

Il Napoli batte la Juventus - riaperta la lotta per lo scudetto : Zero tiri in porta, un palo su tiro deviato e un tiro fuori. Questa, in breve, la sconcertante prova della Juventus, che al 90' ha subito il gol che riapre il discorso-scudetto. A segnarlo, Koulibaly: ...

Il Napoli batte la Juventus : la festa dei giocatori e dei tifosi azzurri allo Stadium : Impresa del Napoli che batte la Juventus 0-1 allo Stadium e si porta a -1 dai bianconeri. Una partita non molto emozionante viene decisa nel finale da un colpo di testa di Koulibaly, che sovrasta ...

Lo scudetto torna in ballo. Il Napoli batte la Juve 1-0. Sarri va a -1 da Allegri : l Napoli batte la Juventus 1-0 a Torino e si porta a -1 dai bianconeri quando mancano quattro partite alla fine del campionato. A decidere il match un gol di Koulibaly al 90'. LEGGI LA CRONACA LE FORMAZIONI UFFICIALI JuveNTUS: Buffon; Howedes, Benatia, Chiellini, Asamoah; Khedira, Pjanic, Matuidi; D. Costa, Higuain, Dybala Napoli , 4-3-3, : Reina; Hysaj, Albol, Koulibaly, Mario Rui; ...