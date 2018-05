La giovane compagnia teatrale ' Attimi' in scena con i peccati capitali

bergamonews

: La giovane pakistana residente a Verona, portata con l'inganno dalla famiglia in patria e fatta abortire, è stata… - RaiNews : La giovane pakistana residente a Verona, portata con l'inganno dalla famiglia in patria e fatta abortire, è stata… - elpitavenezia : RT @RaiNews: La giovane pakistana residente a Verona, portata con l'inganno dalla famiglia in patria e fatta abortire, è stata liberata da… - Annabel27034387 : RT @RaiNews: La giovane pakistana residente a Verona, portata con l'inganno dalla famiglia in patria e fatta abortire, è stata liberata da… -

(Di sabato 19 maggio 2018) In un mondo veloce e superficiale, però, il suo valore è andato perduto: il mondo della fantasia, quel luogo in cui chiunque può svestirsi dei propri abiti per indossare quelli di qualsiasi cosa sia ...