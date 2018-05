“La Geotermia | Energia rinnovabile o speculazione pericolosa?” | Geologi del Lazio ai

meteoweb.eu

: La Conferenza sulla Geotermia sull'Amiata procede molto bene.. i dati purtroppo sono Terribili. Il Nuovo Governo D… - Yuri_Niccolai : La Conferenza sulla Geotermia sull'Amiata procede molto bene.. i dati purtroppo sono Terribili. Il Nuovo Governo D… - Yuri_Niccolai : La Conferenza sulla Geotermia sull'Amiata Continua.. a Breve la Mia Amica Pentastellata parlerà della Petizione Portata in Europa a Marzo. - orvietonews : #castelgiorgio #ambiente #geotermia sull' #alfina 'La Regione valuterà azioni anche su scelte avvocature #Mise ' -

(Di sabato 19 maggio 2018) Lo studio, lo sfruttamento e la quantificazione delle risorse sotterranee disponibili, con particolare riferimento alle acque ed al calore prodotto dalla terra, sono diventati in questi ultimi anni materie di interesse sempre crescente. Anche la normativa, in applicazione di direttive di più ampio respiro, ha dato sempre più importanza a sistemi di produzione diche risultino da un lato meno legate ai combustibili fossili e dall’altro di sempre minor impatto ambientale. Un tema delicato e attuale, quello della, molto dibattuto sui territori. Per questa ragione, l’Ordine deiha accettato volentieri l’invito ad intervenire all’evento “Lapericolosa?”, svoltosi nel pomeriggio di venerdì 18 maggio, nell’aula consiliare del Comune di Rocca di Papa. “Sappiamo bene che nessuna risorsapuò ...