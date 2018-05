La Foto-storia di Meghan Markle | dallo stage all’ambasciata di Buenos Aires a Suits e al

Buffon : «Sabato l’ultima con la Juve. E poi deciderò» Fotostoria|Video|Vota : Il portiere della Juve e della Nazionale: «La prossima settimana deciderò il mio futuro». Agnelli: «Il prossimo anno a difendere la porta ci sarà Szczesny, Chiellini capitano»

Resistenza : in un libro Fotografico storia - volti e sentieri della Linea Gotica. Wu Ming 2 : “Così nacque la piccola Repubblica della 36esima Brigata” : Quando da piccolo costruiva fortini nei crateri delle esplosioni vicino casa, a Razzuolo, nell’Alto Mugello in provincia di Firenze, Giancarlo Barzagli non sapeva che lì si erano scontrati oltre 1000 partigiani della 36ª Brigata Bianconcini Garibaldi con i soldati nazisti, che difendevano il loro ultimo avamposto, la Linea Gotica, nell’estate del ‘44. Oggi Giancarlo ha 37 anni e fa il fotografo. Giancarlo Barzagli da piccolo, mentre gioca ...

Resistenza - in un libro Fotografico storia - volti e sentieri della Linea Gotica. Wu Ming 2 : “Così nacque la piccola Repubblica della 36esima Brigata” : Quando da piccolo costruiva fortini nei crateri delle esplosioni vicino casa, a Razzuolo, nell’Alto Mugello in provincia di Firenze, Giancarlo Barzagli non sapeva che lì si erano scontrati oltre 1000 partigiani della 36ª Brigata Bianconcini Garibaldi con i soldati nazisti, che difendevano il loro ultimo avamposto, la Linea Gotica, nell’estate del ‘44. Oggi Giancarlo ha 37 anni e fa il fotografo. Giancarlo Barzagli da piccolo, mentre gioca ...

Jolanda De Rienzo da infarto : la ‘storia’ su Instagram è super sexy [Foto] : 1/19 ...

Festival di Cannes - 25 Foto che hanno fatto la storia. Dalla locandina del 1939 a Brigitte Bardot - Claudia Cardinale - Alfred Hitchcock : Anche se il rumore degli spari era cessato da poco, la guerra era ormai alle spalle, le ferite anestetizzate, la pace ritrovata. E bisognava dirlo ad alta voce, richiamare i sorrisi, ridare al mondo occhi nuovi per sognare. Fu così che nel 1946 prese le mosse la prima edizione del Festival di Cannes. Nelle intenzioni avrebbe dovuto rilanciare il turismo della riviera francese, ma soprattutto dimostrare che la sporca guerra non era ...

Cinisi : 40 anni fa la morte di Peppino Impastato - storia e Foto : Lo stesso giorno del ritrovamento del cadavere di Moro venne assassinata una delle voci più coraggiose della lotta alla Mafia. La giustizia arriverà solo dopo oltre 20 anni di depistaggi

Isole Tremiti : un luogo paradisiaco ricco di storia e leggende [Foto] : 1/7 ...

Sequestro Moro : il cadavere nella Renault 4 rossa - La storia e le Foto : "Vorrei restasse ben chiara la piena responsabilità della D.C. con il suo assurdo ed incredibile comportamento. Essa va detto con fermezza così come si deve rifiutare eventuale medaglia che si suole ...

Quella Foto di via Caetani. Quando la cronaca diventa storia : ... nel nostro caso, ci avrebbe anche dato la spinta decisiva a fare della passione per la cronaca, raccontata con le immagini o con le parole, un lavoro. Ma ogni tanto mi chiedo: oggi che tutti parlano ...

Quella Foto di via Caetani. Quando la cronaca diventa storia : "Avevo 24 anni, il chiodo fisso della cronaca e la Nikon sempre a portata di mano. Ma Quella mattina non potevo immaginare che la passione per la foto mi avrebbe fatto inciampare in un attimo di storia". Maurizio Piccirilli, all'epoca giovane freelance, racconta all'Agi il 'dietro le quinte' di una delle immagini più tragicamente famose della storia del Paese: Quella di Aldo Moro riverso, cadavere, nel ...

La Gibson : storia e Foto di un mito della chitarra elettrica dal 1902 : La storia della fabbrica di chitarre Gibson cominciò nel 1902 in una cittadina della provincia del midwest americano. Orville Gibson fonda un laboratorio di liuteria per la produzione di mandolini a ...

“L’hanno rapito” - la disperazione di Elena Barolo. Durante un servizio Fotografico l’ex velina lo perde di vista e succede l’impensabile. La corsa in strada tra le lacrime : ma quello capita dopo qualche ora è davvero incredibile. “Un episodio che resterà nella storia…” : Insieme a Giorgia Palmas, dal 2003 al 2004, è stata la velina bionda di Striscia la notizia, poi la bella attrice di Centrovetrine. Di chi Parliamo? Ma di Elena Barolo naturalmente, torinese classe 1982, bella da morire. La Barolo, chi la conosce bene lo sa, non ha tante debolezze, una però la caratterizza: l’amore quasi patologico per il suo piccolo cane Whisky. Perché si sa, il cane è il miglior amico dell’uomo, ma non solo, anche e ...

“Innamorato”. Alessandro Preziosi e la nuova fiamma. Sono passati nove mesi dalla fine della storia con Greta Carandini e l’attore napoletano è stato beccato con “lei”. Le Foto (bomba) che lo incastrano : Alessandro Preziosi ha un nuovo amore. Dopo la fine della storia con Greta Carandini, l’attore napoletano si è di nuovo “sistemato”. La storia con Greta Carandini, sbocciata dopo la fine dell’amore con Vittoria Puccini, aveva fatto parlare: la Carandini ha 17 anni meno di Preziosi e tutti si chiedevano se e quanto sarebbe durato l’amore. Alla faccia dei crudeli che credevano fosse solo un fuoco di paglia, il loro amore è durato 4 anni. Poi, ...

Paolo Bonolis - che succede? Immortalato in lacrime. La Foto del popolare conduttore ha subito fatto il giro dei social - e la storia che c’è dietro la sua commozione ha emozionato tutti : Paolo Bonolis, uno dei conduttori più bravi e più amati di sempre. Ovunque sia andato e qualsiasi cosa abbia fatto in tv, è sempre stato apprezzato dal suo pubblico. Il suo lato migliore, però, forse lo ha lasciato intravedere solo nel suo vecchio programma “Il senso della vita”. Irriverente e beffardo in tv, amorevole e premuroso nella vita privata, soprattutto in famiglia. E’ un tenero Paolo Bonolis, altroché. E così ...