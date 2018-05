La fedi nuziali di Harry e Meghan | realizzate in oro gallese e platino

huffingtonpost

(Di sabato 19 maggio 2018) Ledisono stateda Cleave and Company, Gioiellieri e medaglieri storici della famiglia reale che hanno anche montato le pietre preziose sull'anello di fidanzamento dell'attrice americana. Lo ha rivelato Kensington Palace in una nota. La fede diè stata realizzata con oroed è donata dalla regina Elisabetta. L'anello diinvece è una fascia didecorata. Decidendo di portare l'anello,ha rotto con la tradizione secondo la quale gli uomini della famiglia reale non portano la fede.ha mostrato l'anello alle telecamere, mentre usciva in carrozza al fianco del neosposo. La fede non ha preso il posto dell'anello di fidanzamento, che la duchessa di Sussex ha scelto di lasciare sulla mano sinistra. A progettarlo era stato lo stesso: per la sua sposa aveva scelto l'oro giallo ("il preferito di ...