wired

: La classifica di film e serie tv legati ai mutanti - scoopscoop6 : La classifica di film e serie tv legati ai mutanti - pcexpander : La classifica di film e serie tv legati ai mutanti #pcexpander #cybernews #notizie #news - micheleiurillo : La classifica di film e serie tv legati ai mutanti -

(Di sabato 19 maggio 2018) Isono un universo a parte dentro l’universo Marvel e al cinema sono effettivamente un universo a parte. I diritti per i lorosono della 20th Century Fox e non dei Marvel Studios (cioè Disney), quindi non si possono incrociare con gli altri personaggi, devono vivere tra di loro in un universo narrativo in cui sono gli unici al mondo ad avere dei poteri. Questo gli dà molta forza e coerenza, aiuta la divisione in due del pianeta (ida una parte e chi si considera “normale” dall’altra) oltre ad ampliare lo spettro narrativo. L’uscita di Deadpool 2 questa settimana segna la conferma di quanta varietà possa esistere in quel mondo. Non solo l’azione e il grande gruppo, ma anche le avventure solitarie di Logan, letv suiminori e ora anche unda ridere, metacinematografico vietato ai minori. Ci voleva non poco coraggio e ardore, soprattutto ci voleva ...