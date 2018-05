La Cina sarà presto leader mondiale nello sviluppo di Intelligenza artificiale?

La scelta di Sara è Lorenzo o Luigi?/ Uomini e Donne : si avviCina la decisione finale - sorprenderà tutti? : La scelta di Sara Affi Fella è Lorenzo Riccardi o Luigi Mastroianni? Trono classico di Uomini e Donne: si avvicina la decisione finale, sorprenderà tutti? Vedremo...(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 08:35:00 GMT)

Uomini e Donne news : Nilufar viCina alla scelta - il gesto di Sara Affi Fella : Uomini e Donne news: Nilufar Addati annuncia la sua scelta e Sara Affi Fella fa un gesto importante A Uomini e Donne, attraverso un video speciale, Nilufar Addati ha annunciato di essere pronta a fare la sua scelta, che ricadrà o su Giordano Mazzocchi o su Nicolò Ferrari. I due corteggiatori sono riusciti a colpire […] L'articolo Uomini e Donne news: Nilufar vicina alla scelta, il gesto di Sara Affi Fella proviene da Gossip e Tv.

Playoff Basket - Peric trasCina Venezia. Trento corsara ad Avellino : La Reyer Venezia ha sconfitto 87-77 la Vanoli Cremona mentre la Dolomiti Energia ha sbancato il PalaDelMauro 79-77

Judo - Samuel FasCinato terzo tra i senior a Sarajevo - Martina Esposito ed Erica Simonetti trionfano tra i cadetti a Cluj : Italia ancora protagonista a Sarajevo (Bosnia), in occasione dell’European Cup 2018 di Judo. Samuel Fascinato è salito sul terzo gradino del podio nella categoria -66 kg dopo aver sconfitto il belga Cambier, l’olandese Corzilius e il francese Mariac, prima di cedere il passo all’ungherese Boros e poi battere nella finale terzo posto l’israeliano Zonis con un fulmineo ippon. La terza posizione di Fascinato va ad aggiungersi alla ...

Tennistavolo - Mondiali a squadre 2018 : i risultati della sesta giornata. Cina-Giappone sarà la finale femminile : Sono proseguiti ad Halmstad, in Svezia, i Mondiali a squadre di Tennistavolo: disputati altri 54 incontri nella sesta giornata di gare in tutte i sei tabelloni, con le semifinali della Championships Division femminile, che hanno designato Cina e Giappone quali finaliste. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Championships Division maschile Quarti di finale Cina-Austria 3-0 Corea del Sud-Giappone 3-1 Svezia-Inghilterra ...

VACCINO ANTITUMORE SENZA CHEMIOTERAPIA/ Il mediCinale sarà disponibile entro un anno : via alla sperimentazione : Una nuova ricerca si aggiunge alla lotta contro i tumori: un VACCINO, elaborato da un'equipe dell'università di Stanford, potrebbe essere in commercio entro un anno. Nuovi importanti risultati arrivano dalla lotta contro i tumori. Grazie ad uno studio effettuato da un'equipe guidata dal professore Ronald Levy della Stanford University, entro un anno sarà disponibile un nuovo VACCINO che potrà salvare la vita molte persone. Dagli esperimenti ...

Sebastian Vettel - GP Azerbaijan 2018 : “Alle spalle quanto successo in Cina - a Baku ci sarà grande equilibrio” : Fino al pit stop del Gran Premio della Cina Sebastian Vettel era lanciato verso il terzo successo in altrettante gare in questa stagione. Da quel momento, invece, gliene sono successe di tutti i colori, chiudendo in un poco soddisfacente ottavo posto. La vetta della classifica generale è ancora nelle sue mani, ma l’incidente con Max Verstappen ha inciso parecchio sul finale della gara di Shanghai. Con l’olandese, tuttavia, è tutto ...

Frigoriferi super intelligenti e forni che suggeriscono cotture e ricette. Come sarà la cuCina del futuro : Gran parte del tempo che passiamo a casa, almeno durante la veglia, lo trascorriamo in cucina. Le persone, infatti, spendono circa il 60% delle ore lavorative passate fra le mura domestiche in questa parte dell’abitazione. Samsung, il gigante della tecnologia, l’ha capito e presenta per la prima volta la sua soluzione al Salone del Mobile. Samsung prende parte a Eurocucina con nuovi prodotti pensati per esaltare la tecnologia al ...

Champions League - si avviCina la sfida tra Liverpool-Roma : a dirigerla sarà l'arbitro Brych : La Uefa ha deciso di affidare al tedesco Brych la direzione di Liverpool-Roma, andata della semifinale di Champions League Archiviata la vittoria ottenuta in campionato contro la Spal, la Roma si ...

L’addio a Suits di Meghan Markle e Patrick J. Adams si avviCina : “sarà un lieto fine” : Il 25 aprile si avvicina a grandi passi e presto l'addio a Suits di Meghan Markle e Patrick J. Adams sarà reale. I due attori che in questi anni hanno prestato il volto a Rachel Zane e Mike Ross sono pronti ad uscire di scena proprio nel finale della settima stagione. I fan sono già in crisi ma Sarah Rafferty promette che sarà una partenza felice, un lieto fine. Meghan Markle ha lasciato la serie per via della sua relazione con il principe ...

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2018 : Shanghai evoca dolci ricordi a Lorenzo De Luca e Alberto Zorzi. La Cina sarà ancora a tinte azzurre? : Una tappa speciale attende Lorenzo De Luca e Alberto Zorzi, impegnati nel Longines Global Champions Tour 2018. A Shanghai, infatti, i due azzurri un anno fa monopolizzarono il podio, mettendo in mostra al mnodo intero il loro straordinario talento e dando il via all’annata superba dell’Italia, divenuta ormai una potenza mondiale nel salto ostacoli. De Luca trionfò in Cina e balzò di colpo al comando della competizione, mentre Zorzi ...

Come sarà il ponte energetico tra la Cina e l'Europa : Un investimento da più di 15 miliardi di euro che non convince sul piano della stabilità geopolitica