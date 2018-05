Blastingnews

: La bomba di Raimondi: 'Juventus pronta a piombare su un giocatore dell'Inter' - ArmandoAreniell : La bomba di Raimondi: 'Juventus pronta a piombare su un giocatore dell'Inter' -

(Di sabato 19 maggio 2018) La prossima sessione estiva di Calciomercato vedra' tra le grandi protagoniste VIDEO l'e la, per motivi estremamente diversi. I nerazzurri devono chiudere il bilancio in pareggio entro il 30 giugno per eliminare definitivamente i paletti imposti dalla Uefa con il fair play finanziario, mentre i bianconeri attueranno una piccola rivoluzione, che coinvolgera' ogni reparto. Intanto le due squadre si preparano al finale di stagione con lache si è laureata campione d'Italia con una giornata di anticipo grazie al pareggio ottenuto allo stadio Olimpico contro la Roma per 0-0 ed affrontera' domani nell'anticipoe 15 il Verona all'Allianz Stadium. Stadio Olimpico che sara' teatro del big match'ultima giornata di campionato tra Lazio ed, con le due squadre che si giocheranno un posto in Champions League VIDEO in un vero e proprio spareggio. Le ...