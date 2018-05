La bocca dell' inferno

boccardo - UIL - : 'Più misure a sostegno delle mamme e dei loro bambini' : ... chiama le nostre coscienze e pretende, da parte di tutti, un maggior impegno per affrontare i problemi strutturali della nostra economia e far ripartire il Molise con un po' di benessere e ricchezza ...

Diabete - pericoloso per la salute della bocca : 10 consigli ‘a misura di diabetico’ : Pericolosa ‘relazione’ fra Diabete e bocca, dimostrate dalla scienza, ma sconosciute a 6 italiani su 10 che convivono con la malattia del sangue dolce: solo il 42% dei pazienti è consapevole del legame e il 49% non ha mai ricevuto informazioni sul tema. Eppure il 28,5% definisce “problematica” la propria salute orale, il 76% ha perso uno o più denti naturali (il 10% tutti) e molti hanno sperimentato sanguinamenti (43%), ...

bocca sana per cani e gatti - è il Mese dell'igiene orale : Milano, 8 mag. , AdnKronos Salute, - Bocca sana in corpo sano. Vale per l'uomo ed è vero anche per gli animali che 'mordicchiando' giocano, scoprono il mondo e imparano a conoscere ciò che li circonda.

Tumore della bocca : Oral cancer day a Ragusa : Oral cancer Day a Ragusa: La prevenzione dei tumori della bocca: imparare a riconoscere i sintomi. Giornata organizzata da Andi.

Tumore della bocca : sintomi e regole generali di prevenzione : Ricorre oggi, 5 maggio, l’Oral Cancer Day. Quale miglior occasione per ricordare i sintomi del Tumore alla bocca e le regole generali di prevenzione? Attenzione a qualsiasi dolore alla bocca, ferita o ulcera che non si rimargina, gonfiore persistente, protubera nze, macchie bianche, rosse, grigie in bocca, così come al dolore e alla difficoltà nel mettere la dentiera in un punto preciso. Come prevenire il Tumore della bocca? Adottate ...

5 maggio - un giorno per ricordare i tumori della bocca : Sotto lo slogan “«Apri la bocca e apri gli occhi», il 5 maggio in molte piazze italiane, e per un mese presso numerosi studi dentistici, si celebra l’Oral Cancer Day 2018. Una giornata per prendersi cura della bocca, per fare prevenzione e, se troppo tardi, una diagnosi precoce. Una mossa che può salvare la vita perché il carcinoma orale, se non diagnosticato in tempo, può risultare letale. L’allerta scatta se l’infiammazione è persistente Non ...

“Stavolta è deciso”. Boldi-De Sica - l’annuncio a sorpresa che lascerà a bocca aperta i fan dello storico duo comico. Dopo la separazione nel 2005 - una notizia che dividerà il pubblico : Qualcuno li adora da sempre e non si vergogna ad ammettere di essere morto di risate più volte seduto sulla poltrona del cinema. Altri non li hanno mai apprezzati, considerando la loro comicità volgare e per nulla efficace. Qualunque sia il vostro partito, di sicuro quelli di Christian De Sica e Massimo Boldi sono nomi che tutti avete ben scolpiti in mente, una coppia che ha fatto la storia del nostro cinema rendendo puntualissimo ...

“Che sorpresa!”. Oscar ed Eleonora : ‘segreto’ svelato. Quello di Branzani è stato uno dei troni più brevi della storia di Uomini e Donne : l’uscita insieme alla Rocchini - poi le voci di crisi e la privacy assoluta sui social. Ora l’ex calciatore spiega quella scelta e lascia tutti a bocca aperta : ”Ecco perché lo abbiamo fatto” : tutti ricordano Oscar Branzani di Uomini e Donne. Il tronista ha condiviso la sua esperienza con Andrea Damante ed era uscito dallo studio di Uomini e Donne insieme ad Eleonora Rocchini. Dopo la trasmissione condotta da Maria De Filippi il ragazzo ha trovato la sua fortuna sul web diventando un influencer di rilievo e raccogliendo un folto numero di follower sui social. l’ex tronista ha una relazione molto solida e che va avanti da ...

“Ho venduto la verginità per un milione”. Cosa è successo dopo : la prima volta di questa ragazza - che ha scatenato un putiferio social dopo la scelta di mettere in vendita il suo corpo. I retroscena dell’incontro con ‘l’acquirente’ lasceranno molti di voi a bocca aperta : Il suo era uno dei tanti casi che in questi ultimi mesi avevano fatto discutere il web, la storia di una ragazza che decide di pubblicare in rete un annuncio dove spiega, senza troppi giri di parole, di voler mettere all’asta la propria verginità, concedendosi per una notte di passione al miglior offerente. Ora però ecco arrivare un retroscena a sorpresa nel racconto fatto dalla ventenne Jasmine, originaria di Parigi, che attraverso ...

Alfie - lo strazio di papà Tom prima della morte : «Ha provato la respirazione bocca a bocca per 10 minuti di fila» : papà Tom ha lottato al fianco del suo Alfie fino all'ultimo secondo, fino all'ultimo respiro. Lo ha fatto a parole, chiedendo e invocando aiuto al mondo intero fino a raggiungere Papa...

“Siete degli animali”. Grande Fratello - scoppia la guerra. Dopo le liti delle ultime settimane - volano nuovamente parole pesantissime tra gli inquilini della casa. I fan a bocca aperta : ricomporre i cocci sembra davvero una missione impossibile : Di inquilini a caccia di un po’ di sana celebrità il Grande Fratello abbonda, come d’altronde ogni reality show che si rispetti. Il buon gusto, invece, pare non essere proprio di casa tra le mura più spiate del nostro paese, con gli spettatori che hanno potuto già assistere a scene trash di ogni tipo nonostante l’edizione 2018, che ha segnato il ritorno al timone di comando della sempre infaticabile Barbara D’Urso, ...

Sole - caldo e cirri : spettacolare e rarissimo “Arcobaleno di Fuoco” nei cieli della Sicilia - cittadini a bocca aperta [GALLERY] : 1/10 ...

boccali in mano e via al 'Festival Europeo della Birra' : In programma musica di qualità, enogastronomia e pizze speciali, spettacoli, dibattiti, promozione culturale e scientifica e il meglio della birra sul mercato mondiale. Previsto anche un tributo all'...