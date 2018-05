Kate in abito Alexander McQueen molto defilata Non ruba la scena e tiene a

Kate e la sfortunata scelta dell'abito : è lo stesso di Rosemary's Baby : Una fatalità inquietante, perché nella pellicola del 1968 diretta dal regista Roman Polanski la protagonista metteva al mondo un figlio concepito da Satana.

L’abito del Royal baby 3 - l’anello e la panchina del Taj Mahal. Gli omaggi di Kate Middleton a Diana : Il prossimo 19 maggio al castello di Windsor, Lady D occuperà il posto più importante. Così ha voluto il secondogenito Harry, disegnando le nozze con Meghan Markle come un omaggio all’amata mamma, scomparsa tragicamente nel 1997. E come Harry, anche il fratello William e la moglie Kate Middleton, sono soliti ricordare «la principessa del popolo» in ogni occasione importante.L’ultimo omaggio della duchessa di Cambridge l’abbiamo visto tutti, ...

H&M propone la versione low cost dell'abito da sposa di Kate Middleton (a meno di 200 euro) : L'abito da sposa più invidiato degli ultimi anni e una delle firme low cost più gettonate: H&M lancia l'abito da sposa ispirato al bridal dress creato da Alexander McQueen per Kate Middleton, risalente al royal wedding che nel 2011 la vide coronare il suo sogno d'amore col principe William.Il riferimento al bellissimo abito in pizzo non è esplicitato, ma la somiglianza del design è innegabile. Al di là del ...

Un abito come quello di Kate Middleton - ma a meno di 200 euro : L’abito da sposa più ammirato di questo inizio di secolo e il brand low cost più cool del globo. Ovvero, lo spendido bridal dress firmato Alexander McQueen e indossato da Kate Middleton per sposare il Principe William e diventare così la Duchessa di Cambridge, e il colosso svedese H&M: una combinazione esplosiva. L’abito DI Kate Middleton: Sfoglia gallery In effetti il riferimento all’abito ...

Meghan Markle non offuscherà Kate Middleton con il suo abito di nozze : Meghan Markle sposa avrà certamente tutti gli occhi del mondo puntati su di lei. Ma coma sarà il suo abito Man mano che si avvicina la data del 19 maggio - giorno del previsto matrimonio tra l'ex ...

L’abito del fidanzamento di Kate Middleton diventa multicolor : Sono passati quasi otto anni da quando Kate Middleton indossò l’ormai celeberrimo vestito blu di jersey in seta di Issa London per annunciare il suo fidanzamento reale con il principe William. Eppure, l’abito ha continuato a riecheggiare negli anni come uno dei look più iconici, eleganti e moderni della Duchessa di Cambridge. Quindi le fashioniste che seguono da sempre le scelte di Kate in fatto di stile non potranno che gioire ...