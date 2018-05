Juventus-Verona 2-1 | festa scudetto per i Campioni d’Italia Gigi Buffon saluta il popolo

oasport

(Di sabato 19 maggio 2018)per laallo Stadium. Di fronte al proprio, id’Italia hanno festeggiato il settimoconsecutivo. Dopo aver già trionfato matematicamente settimana scorsa grazie al pareggio con la Roma, oggi i bianconeri hanno chiuso la stagione con la vittoria in casa contro ilper 2-1. I ragazzi di Massimiliano Allegri hanno così regalato l’ultima gioia al proprio pubblico nella giornata dell’addio di Gianluigi. Il portierone era alla sua ultima uscita con i colori che ha vestito per 17 anni: ora l’estremo difensore deciderà sul suo futuro, settimana prossima sapremo se accetterà altre offerte per rimanere in campo o se deciderà di appendere i guantoni al chiodo. Contro l’Hellas già retrocesso in Serie B, sono state decisive le reti di Rugani al 49′ (ha raccolto la respinta del portiere sul sinistro dal ...