Juventus - sarà l’ultima anche per Marchisio? Sirene e scarso utilizzo : due indizi fanno una prova : Claudio Marchisio potrebbe lasciare la Juventus al termine della stagione dopo aver vissuto un’annata da panchinaro alle spalle di Pjanic, Matuidi e Khedira Claudio Marchisio oggi giocherà titolare contro il Verona, una delle poche gare dal primo minuto di questa stagione in Serie A. Difficile parlare del calciatore della Juventus in toni negativi, dato che è sempre stato un esempio sotto diversi punti di vista. Pacato, professionale, ...

BUFFON - ADDIO ALLA Juventus - DOVE ANDRÀ?/ Moggi sicuro : “Sarà il mio erede” : Gigi BUFFON, conferenza stampa in diretta: ADDIO ALLA JUVENTUS. DOVE ANDRÀ? Attenzione all’ipotesi PSG, con Gigio Donnarumma. Il portiere si commuove anche con un piccolo tifoso...(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 21:06:00 GMT)

Juventus - senti Moggi : 'Buffon? Sarà il nuovo Moggi' : TORINO - Il suo addio alla Juventus lo ha annunciato lui stesso e sabato allo Stadium contro il Verona Sarà l'ultima di Gigi Buffon con la maglia bianconera. Il capitano però è tentato da alcune ...

Moggi è sicuro : "Buffon sarà il mio erede alla Juventus" : Gianluigi Buffon , nella conferenza stampa di oggi, ha annunciato il suo addio alla Juventus dopo 17 anni conditi di successi, enormi soddisfazioni e grandi delusioni. Il 40enne di Carrara, però, non ...

PERIN ALLA Juventus/ Calciomercato - sarà lui il vice Szczesny? C'è l'accordo col calciatore e il Genoa! : PERIN ALLA JUVENTUS? Calciomercato: sarà lui il vice di Szczesny? Mirante e Marchetti rimangono le alternative, ma con il portiere del Genoa ci sarebbe più concorrenza tra i pali.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 12:41:00 GMT)

Juventus - BUFFON SI RITIRA : GIOVEDÌ CONFERENZA STAMPA/ L'agente : “Totti? No - sarà un addio alla Del Piero” : Gigi BUFFON si RITIRA, GIOVEDÌ la CONFERENZA STAMPA per l'annuncio: il comunicato ufficiale della JUVENTUS. Alle 11.30 il capitano parlerà all'Allianz Stadium e comunicherà la sua decisione.(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 15:27:00 GMT)

Calcio femminile - Serie A 2018 : Juventus e Brescia vincono nell’ultima giornata e sarà spareggio Scudetto! : C’era grande attesa per l’ultimo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A per capire quali sarebbero stati gli ultimi verdetti da emettere. Ebbene, sarà spareggio “Scudetto” tra Juventus e Brescia. Le due squadre, infatti, hanno concluso la stagione con gli stessi punti (60) e, dunque, si giocheranno il titolo tricolore in una partita “secca” in campo neutro (verosimilmente a La Spezia) il 19 maggio ...

Calcio femminile - Serie A 2018 : Juventus e Brescia vincono nell’ultima giornata e sarà spareggio Scudetto! : C’era grande attesa per l’ultimo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A per capire quali sarebbero stati gli ultimi verdetti da emettere. Ebbene, sarà spareggio “Scudetto” tra Juventus e Brescia. Le due squadre, infatti, hanno concluso la stagione con gli stessi punti (60) e, dunque, si giocheranno il titolo tricolore in una partita “secca” in campo neutro (verosimilmente a La Spezia) il 19 maggio ...

Szczesny sarà papà - l’annuncio social del portiere della Juventus e della sua dolce moglie [FOTO] : 1/6 ...

Juventus su Arias / I bianconeri puntano al talento del Psv : sarà l'erede di Lichtsteiner? : Juventus su Arias, calciomercato news: i bianconeri puntano il terzino talentuoso del Psv Eindhoven che potrebbe diventare l'erede di Stephan Lichtsteiner destianto al Borussia Dortmund.(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 18:46:00 GMT)

PROBABILI FORMAZIONI / Juventus Milan : chi non ci sarà? Quote e ultime novità live (finale Coppa Italia) : PROBABILI FORMAZIONI Juventus Milan: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Allegri ha ancora qualche ballottaggio aperto, Gattuso ritrova Lucas Biglia(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 09:24:00 GMT)

Juventus - ecco come sarà la nuova maglia : le strisce bianconere sono più ampie : Anticipazioni maglia Juventus 2018-2019. In attesa di capire se la Juventus riuscirà a centrare il “doblete” campionato-Coppa Italia (lo scudetto è ormai solo una formalià), possiamo iniziare a farci un’idea di come sarà la maglia 2018-2019 che sarà indossata da capitan Bonucci e compagni. La divisa, che dovrebbe vedere la presenza ancora una volta del […] L'articolo Juventus, ecco come sarà la nuova maglia: le strisce ...

Juventus - Marotta sicuro su Allegri : "Il suo futuro sarà insieme a noi" : "Abbiamo avuto il piacere di alzare la Coppa Italia nelle ultime tre edizioni e vorremmo ripetere questo bellissimo gesto mercoledì". Obiettivo: Coppa Italia. L'a.d. della Juventus, Beppe Marotta, ...

PARTITA DI ADDIO ANDREA PIRLO / Tante star in campo il 21 maggio : sarà un Juventus-Milan tra vecchie glorie? : PARTITA di ADDIO ANDREA PIRLO, il 21 maggio prossimo in campo Tante stelle per l'ADDIO al calcio del centrocampista ex Juventus e Milan Campione del Mondo nel 2006 con l'Italia di Lippi.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 19:49:00 GMT)