Juventus | sarà l’ultima anche per Marchisio? Sirene e scarso utilizzo | due indizi fanno

BUFFON - ADDIO ALLA Juventus - DOVE ANDRÀ?/ Moggi sicuro : “Sarà il mio erede” : Gigi BUFFON, conferenza stampa in diretta: ADDIO ALLA JUVENTUS. DOVE ANDRÀ? Attenzione all’ipotesi PSG, con Gigio Donnarumma. Il portiere si commuove anche con un piccolo tifoso...(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 21:06:00 GMT)

Juventus - senti Moggi : 'Buffon? Sarà il nuovo Moggi' : TORINO - Il suo addio alla Juventus lo ha annunciato lui stesso e sabato allo Stadium contro il Verona Sarà l'ultima di Gigi Buffon con la maglia bianconera. Il capitano però è tentato da alcune ...

Moggi è sicuro : "Buffon sarà il mio erede alla Juventus" : Gianluigi Buffon , nella conferenza stampa di oggi, ha annunciato il suo addio alla Juventus dopo 17 anni conditi di successi, enormi soddisfazioni e grandi delusioni. Il 40enne di Carrara, però, non ...

PERIN ALLA Juventus/ Calciomercato - sarà lui il vice Szczesny? C'è l'accordo col calciatore e il Genoa! : PERIN ALLA JUVENTUS? Calciomercato: sarà lui il vice di Szczesny? Mirante e Marchetti rimangono le alternative, ma con il portiere del Genoa ci sarebbe più concorrenza tra i pali.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 12:41:00 GMT)

Juventus - BUFFON SI RITIRA : GIOVEDÌ CONFERENZA STAMPA/ L'agente : “Totti? No - sarà un addio alla Del Piero” : Gigi BUFFON si RITIRA, GIOVEDÌ la CONFERENZA STAMPA per l'annuncio: il comunicato ufficiale della JUVENTUS. Alle 11.30 il capitano parlerà all'Allianz Stadium e comunicherà la sua decisione.(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 15:27:00 GMT)

Calcio femminile - Serie A 2018 : Juventus e Brescia vincono nell’ultima giornata e sarà spareggio Scudetto! : C’era grande attesa per l’ultimo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A per capire quali sarebbero stati gli ultimi verdetti da emettere. Ebbene, sarà spareggio “Scudetto” tra Juventus e Brescia. Le due squadre, infatti, hanno concluso la stagione con gli stessi punti (60) e, dunque, si giocheranno il titolo tricolore in una partita “secca” in campo neutro (verosimilmente a La Spezia) il 19 maggio ...

Juventus su Arias / I bianconeri puntano al talento del Psv : sarà l'erede di Lichtsteiner? : Juventus su Arias, calciomercato news: i bianconeri puntano il terzino talentuoso del Psv Eindhoven che potrebbe diventare l'erede di Stephan Lichtsteiner destianto al Borussia Dortmund.(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 18:46:00 GMT)

PROBABILI FORMAZIONI / Juventus Milan : chi non ci sarà? Quote e ultime novità live (finale Coppa Italia) : PROBABILI FORMAZIONI Juventus Milan: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Allegri ha ancora qualche ballottaggio aperto, Gattuso ritrova Lucas Biglia(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 09:24:00 GMT)

Juventus - ecco come sarà la nuova maglia : le strisce bianconere sono più ampie : Anticipazioni maglia Juventus 2018-2019. In attesa di capire se la Juventus riuscirà a centrare il “doblete” campionato-Coppa Italia (lo scudetto è ormai solo una formalià), possiamo iniziare a farci un’idea di come sarà la maglia 2018-2019 che sarà indossata da capitan Bonucci e compagni. La divisa, che dovrebbe vedere la presenza ancora una volta del […] L'articolo Juventus, ecco come sarà la nuova maglia: le strisce ...

Juventus - Marotta sicuro su Allegri : "Il suo futuro sarà insieme a noi" : "Abbiamo avuto il piacere di alzare la Coppa Italia nelle ultime tre edizioni e vorremmo ripetere questo bellissimo gesto mercoledì". Obiettivo: Coppa Italia. L'a.d. della Juventus, Beppe Marotta, ...

PARTITA DI ADDIO ANDREA PIRLO / Tante star in campo il 21 maggio : sarà un Juventus-Milan tra vecchie glorie? : PARTITA di ADDIO ANDREA PIRLO, il 21 maggio prossimo in campo Tante stelle per l'ADDIO al calcio del centrocampista ex Juventus e Milan Campione del Mondo nel 2006 con l'Italia di Lippi.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 19:49:00 GMT)

Inter-Juventus da record : il match sarà trasmesso in 190 Paesi : MILANO - Una partita che straccia ogni record: dopo quello di incassi che supera i cinque milioni di euro, l' Inter annuncia che il derby d'Italia - domani alle 20.45 allo stadio Meazza - sarà ...