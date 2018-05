Juventus | pullman dei tifosi  si scontra con i cavi del tram  a Torino | due feriti gravi

Festa Juventus - incidente al pullman : strage evitata per poco - ecco perchè : Juventus, incidente al pullman dei tifosi – La Juventus ha conquistato lo scudetto, oggi Festa al termine della gara contro il Verona, omaggio anche per Buffon, all’ultima partita con i bianconeri. Ma è stata una serata di paura per i tifosi della Juventus, un pullman carico di tifosi della Juventus è stato coinvolto in un incidente in corso Grosseto, all’angolo con via Chiesa della Salute. Il pullman al seguito della squadra è ...