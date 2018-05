Juventus | lo Stadium saluta Buffon | abbracci con la curva

Juventus-Verona alle ore 15 La Diretta Festa per lo scudetto all'Allianz Stadium : La Juventus riceve il Verona nell'anticipo dell'ultima giornata di Serie A e festeggia così di fronte ai propri tifosi la conquista del settimo scudetto di fila, la certezza matematica del quale si è ...

Juventus/ “Sono 36 scudetti - ora lo Stadium è aggiornato”. E scoppia la polemica sui social : Juventus: “Sono 36 scudetti, ora lo Stadium è aggiornato”. E scoppia la polemica sui social fra i tifosi bianconeri e gli antijuventini, che invece sostengono la tesi della FIGC dei "34"(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 21:49:00 GMT)

La Juventus “aggiorna” gli scudetti all’Allianz Stadium : la polemica con la Figc continua! : La Juventus continua nella ben nota querelle sul numero di scudetti vinti, all’Allianz Stadium figurano 36, contro i 34 realmente assegnati ai bianconeri “Anche quest’anno, l’Allianz Stadium ha completato l’aggiornamento #MY7H”. La Juventus ha aggiornato per la settima volta consecutiva, il grande scudetto posto all’ingresso dell’Allianz Stadium, con su scritto il numero di successi in campionato. ...

Juventus-Verona : Allianz Stadium esaurito per la festa scudetto : TORINO - Allianz Stadium tutto esaurito per 'l'ultimo, grande abbraccio della stagione ai nostri campioni'. Lo comunica la Juventus sul proprio sito internet all'indomani della vittoria nella finale ...

DIRETTA/ Juventus-Bologna - risultato live 0-1 - streaming video e tv : Verdi su rigore gela l'Allianz Stadium! : DIRETTA Juventus Bologna, info streaming video e tv: bianconeri vicini allo scudetto, ma Allegri non vuole assolutamente sottovalutare i felsinei.

Biglietti Juventus-Bologna - Serie A (5 maggio) : come acquistare gli ultimi tickets per la partita dell’Allianz Stadium : Sabato 5 maggio alle ore 20.45 l’Allianz Stadium sarà teatro dell’anticipo serale della 36esima giornata di Serie A tra la Juventus ed il Bologna. I bianconeri, reduci dal sofferto successo nel Derby d’Italia di San Siro contro l’Inter, hanno portato il loro vantaggio a +4 sul Napoli in vetta alla graduatoria generale, quando mancano tre turni al termine del campionato, approfittando del ko dei partenopei nella trasferta ...

Il Napoli batte la Juventus : la festa dei giocatori e dei tifosi azzurri allo Stadium : Impresa del Napoli che batte la Juventus 0-1 allo Stadium e si porta a -1 dai bianconeri. Una partita non molto emozionante viene decisa nel finale da un colpo di testa di Koulibaly, che sovrasta ...

Juventus-Napoli 0-0 LIVE : brividi allo Stadium - scontro scudetto : Juventus-Napoli 0-0 LIVE – Si conclude la 34^ giornata del campionato di Serie A, in campo Juventus e Napoli in una gara molto importante per lo scudetto. Ecco le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori, confermate le indiscrezioni, in campo Howedes, Asamoah, in panchina Mandzukic. Per il Napoli Mertens ha vinto il ballottaggio con Milik. Juventus (4-2-3-1): Buffon; Howedes, Benatia, Chiellini, Asamoah; Khedira, Pjanic; Douglas ...

