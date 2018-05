Diretta/ Juventus Verona (risultato live 0-0) info streaming video e tv : traversa di Dybala - out Sturaro : Diretta Juventus Verona, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I bianconeri festeggiano il settimo scudetto consecutivo, gli scaligeri tornano in B(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 15:41:00 GMT)

Buffon saluta la Juventus - il messaggio di Dybala è toccante : “sei stato il capitano dei miei successi” : Paulo Dybala ha postato un messaggio per Gigi Buffon, all’ultima partita oggi con la maglia della Juventus “Cento partite insieme, 1.040 giorni, sorrisi, lacrime,abbracci. Mi hai insegnato tanto, sei stato il capitano dei miei successi.Ti auguro il futuro più felice, mio capitano. Mi mancherai adesso divertiamoci ancora insieme!“. L’attaccante della Juventus Paulo Dybala saluta così, su Twitter, Gianluigi Buffon, che oggi ...

Juventus - Buffon - l'omaggio dei compagni. Dybala : 100 partite e 1040 giorni insieme" : E' l'ultima di campionato, è la festa scudetto, ma sarà soprattutto la giornata di Buffon. Il capitano bianconero saluterà oggi i suoi tifosi allo Stadium, passando la fascia a Chiellini e il ...

Juventus - Dybala e Marchisio salutano Buffon : “Sei stato il capitano e…” : Juventus, Dybala E Marchisio- L’ultima di Gigi Buffon, poi l’addio ai colori bianconeri. Il popolo juventino si prepara a salutare il suo eterno portiere degli ultimi 17 anni. Tristezza sottolineata anche dai suoi compagni di squadra Dybala e Marchisio nei loro rispetti account instagram. Dybala Cento partite insieme, 1.040 giorni, sorrisi, gioie, lacrime, abbracci. Mi […] L'articolo Juventus, Dybala e Marchisio salutano ...

WWE A Torino – Jinder Mahal e Bayley fanno visita alla Juventus : risate e divertimento con Dybala e Douglas Costa [GALLERY] : La WWE fa tappa a Torino! Jinder Mahal e Bayley fanno tappa a Vinovo per far visita al centro sportivo della Juventus: Dybala e Douglas Costa pronti ad accogliere le due stelle del wrestling La WWE fa tappa a Torino con il suo consueto tour europeo. Nelle ore precedenti allo show, le stelle del wrestling americano sono solite visitare la città come turisti ed essendo a Torino, era immancabile la visita al centro sportivo della Juventus. Jinder ...

Juventus-Dybala - vertice sul futuro : ... la questione è finita in tribunale ed è sfociata in qualcosa di ancora più grande quando , ..., Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio I GOL PIU' BELLI DI ...

Juventus - attacco in HD : i gol più belli di Higuain e Dybala VIDEO : TORINO - Higuan e Dybala , 16 gol il primo, 22 il secondo. E' suulle reti pesanti della coppia d'attacco argentina che la Juventus ha costruito il suo settimo scudetto consecutivo. Nonostante qualche ...

Juventus - Marotta conferma Dybala : Posizione che l'ad bianconero ha ribadito anche ieri a Radio anch'io lo sport: 'Dybala e Bernardeschi restano sicuramente'. LUCI E OMBRE - Un annuncio chiaro e netto, che spazza via i dubbi relativi ...

Esclusiva CalcioWeb – Juventus - la situazione Allegri e le strategie di calciomercato : via Higuain o Dybala? Dipende dal prossimo allenatore : calciomercato Juventus – La Juventus si è laureata campione d’Italia, nell’ultima giornata del campionato di Serie A pareggio della squadra bianconera contro la Roma, risultato che ha permesso alla squadra di Massimiliano Allegri di festeggiare il titolo con una giornata d’anticipo. Adesso è il momento di programmare il futuro e la prossima stagione, la prima situazione da chiarire sarà quella legata all’allenatore ...

Juventus - Marotta : "Allegri continua. Dybala resta - Pjaca torna. Mandzu deve valutare" : Si accinge a vincere di nuovo la Champions e per la cronaca ricordo che siamo stati gli ultimi ad eliminare il Real negli ultimi cinque anni. Oggi è in assoluto la squadra più forte al Mondo". Per ...

Juventus scudetto - Dybala : "Mostruosi". La gioia dei giocatori sui social : Grande festa nello spogliatoio Juve per il settimo scudetto esternati, come vuole ormai la tradizione, anche sui social. Da Dybala a Matuidi, da Howedes a Benatia, ecco i contenuti social dei ...

DIRETTA/ Roma-Juventus - risultato live 0-0 - streaming video e tv : gol annullato a Dybala : DIRETTA Roma Juventus, info streaming video e tv: a entrambe manca un punto per raggiungere l'obiettivo, rispettivamente Champions League e scudetto.

DIRETTA/ Roma-Juventus (risultato live 0-0) streaming video e tv : gol annullato a Dybala : DIRETTA Roma Juventus, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Manca un punto: ai bianconeri per lo scudetto, ai giallorossi per la Champions League(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 21:49:00 GMT)

Juventus - Marotta : "Higuain e Dybala non sono in vendita" : L'amministratore delegato bianconero esclude la cessione di uno dei due argentini Serie A live, le partite di oggi. Risultati e classifica