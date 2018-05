Juventus campione d’Italia | euforia e sorrisi dopo la vittoria sul Verona | ecco tutte le

sportfair

: #Juventus campione d'Italia: la festa scudetto LIVE - tuttosport : #Juventus campione d'Italia: la festa scudetto LIVE - DiMarzio : FOTO e VIDEO | La #Juventus è campione d'#Italia per il 7° anno di fila, #Buffon alza la coppa: tutte le immagini! ?? - sampdoria : #MY7H, da applausi. Congratulazioni a chi ha saputo andare oltre i limiti, vincendo @SerieA_TIM e #TIMCup. ???? Brav… -

(Di sabato 19 maggio 2018)laottenuta contro il, laha festeggiato per le vie di Torino lo scudetto a bordo di un pullman scoperto Torino in festa oggi per ladello scudetto da parte della, la società bianconera ha sfilato per le vie della città a bordo di un pullman scopertoil successo sull’Hellasper condividere con i propri tifosi la gioia di questa splendida giornata. Un modo anche per salutare Gigi Buffon, alla sua ultima con la maglia dellaaddosso:le immagini della festa nella nostra gallery… L'articolod’Italia,lasulle immagini della festa scudetto GALLERY SPORTFAIR.