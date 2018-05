Juventus | Buffon | l' omaggio dei compagni Dybala | 100 partite e 1040 giorni insieme

Juventus - Dybala e Marchisio salutano Buffon : “Sei stato il capitano e…” : Juventus, Dybala E Marchisio- L’ultima di Gigi Buffon, poi l’addio ai colori bianconeri. Il popolo juventino si prepara a salutare il suo eterno portiere degli ultimi 17 anni. Tristezza sottolineata anche dai suoi compagni di squadra Dybala e Marchisio nei loro rispetti account instagram. Dybala Cento partite insieme, 1.040 giorni, sorrisi, gioie, lacrime, abbracci. Mi […] L'articolo Juventus, Dybala e Marchisio salutano ...

Juventus-Verona - probabili formazioni e ultimissime : è il Buffon-Day. Doppia festa bianconera : Juventus-Verona, probabili formazioni- Tutto pronto per la Doppia festa bianconera dinanzi ad un'Allianz Stadium da tutto esaurito. Sarà l'ultima sfida in bianconero di Gigi Buffon, per il quale sarà riservata una super coreografia e un tributo speciale. Un saluto lungo 17 anni. Un saluto che ripercorrerà le tappe di una storica carriera.

Buffon saluta i tifosi : "Grazie a tutti voi - la Juventus è una seconda pelle" : Gianluigi Buffon, domani pomeriggio contro il Verona, giocherà l'ultima partita con la maglia della Juventus e lo farà davanti ai suoi tifosi all'Allianz Stadium. La commozione sarà tanta visto che il 40enne di Carrara incarna in tutto e per tutto i canoni della juventinità. Buffon ha vinto tutto con la maglia bianconera, meno che la Champions League sfiorata per ben tre volte in altrettante finali perse contro Milan, Barcellona e Real ...

Juventus - l’addio di Buffon : la lettera del portiere - indicazioni per il futuro : Il portiere Buffon ha annunciato l’addio alla Juventus in conferenza stampa, adesso il numero uno si prepara per nuove sfide. Ecco il lungo post sul profilo Facebook: “6111. Seimilacentoundici giorni. Semilacentoundici attimi di pura passione. Di gioia, di pianti, di sconfitte e di vittorie. Grazie. Grazie ad ognuno di voi. Perché ognuno di voi ha contribuito a rendere speciale ogni istante della mia vita in bianconero. Una vita che ...

Juventus - Del Genio attacca Buffon : “Non lo stimo. Cambio canale quando vedo…” : Juventus, DEL Genio- Il noto giornalista, Paolo Del Genio, intervenuto ai microfoni di “Radio Kiss Kiss Napoli”, ha commentato il prossimo addio di Buffon alla Juventus, evidenziando la sua non particolare stima per il portiere juventino. “Cambio canale” Il giornalista ha dichiarato: “Non ho visto la conferenza e se mi capita di vederla sarò velocissimo […] L'articolo Juventus, Del Genio attacca Buffon: ...

Buffon e l’addio alla Juventus - Maldini : “ci accomuna l’amore per il calcio - ma non saprei cosa consigliargli” : Paolo Maldini ha parlato dell’addio di Buffon alla Juventus, evitando di dargli un consiglio su quale strada intraprendere adesso “E’ veramente difficile consigliarlo, perché nessuna storia è uguale all’altra. Ci accomuna una cosa, parlo di Totti, di Del Piero e di Buffon: l’amore per questo sport. Nasce da lì la difficoltà di dire basta“. Lo ha detto Paolo Maldini in merito al possibile addio al calcio di ...

Juventus - Allegri : ''Percentuale di restare altissima. Buffon? Saprà cosa fare'' : TORINO - La percentuale che Allegri resti alla Juventus anche la prossima stagione 'è altissima. Mai avuto dubbi, la settimana prossima ci incontreremo per pianificare i programmi e capire cosa vuole ...

Juventus-Verona - Allegri : “Sì - resto qui. Scudetto più bello. Domani la festa di Buffon…” : Juventus-Verona, Allegri- Massimiliano Allegri svela ufficialmente il suo futuro e si autoconferma sulla panchina della Juventus. Una scelta già maturata da tempo, la quale non è mai stata messa in dubbio dal tecnico bianconero. “resto ALLA JUVE” “Restare alla Juve? Ho una percentuale altissima, non ho mai avuto dubbi. Settimana prossima incontrerò la società per programmare […] L'articolo Juventus-Verona, Allegri: ...

PROBABILI FORMAZIONI / Juventus Verona : il saluto a Buffon. Diretta tv - orario e ultime novità live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Juventus Verona: Diretta tv, orario e le ultime notizie live sul match atteso domani all'Allianz Stadium. Sarà passerella per la squadra di Allegri.

