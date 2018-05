Juventus-Brescia | lo spareggio scudetto che porta il calcio femminile nel futuro “Ma non

Juventus-Brescia - Spareggio Serie A calcio femminile : orario d’inizio e come vederlo in tv. Il programma e gli aggiornamenti in tempo reale : Domenica 20 maggio andrà in scena la partita del “tutto o niente” tra Juventus e Brescia, nel campionato di Serie A di calcio femminile. Sarà lo Spareggio a decidere chi porterà a casa il titolo tricolore. Entrambe le compagini hanno concluso la stagione regolare a quota 60 punti e dunque spetterà a loro scendere in campo per disputare un incontro tanto atteso. Il match si terrà a Novara, alle ore 20.30. Tuttavia, è giusto, per ...

Calcio femminile - Juventus-Brescia : spareggio Scudetto - cambiano data - orario d’inizio e sede! Programma completo e calendario : cambiano data, orario e sede dello spareggio che assegnerà lo Scudetto di Calcio femminile. Juventus e Brescia si sfideranno domenica 20 maggio (ore 20.45) allo Stadio Silvio Piola di Novara. Il match era originariamente in Programma per sabato 19 maggio (ore 15.00) a La Spezia ma le due società hanno chiesto alla Lega Nazionale Dilettanti di rinviare il match per evitare la concomitanza con la festa della Juventus maschile per il tricolore ...

Calcio femminile - Serie A 2018 : Juventus e Brescia vincono nell’ultima giornata e sarà spareggio Scudetto! : C’era grande attesa per l’ultimo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A per capire quali sarebbero stati gli ultimi verdetti da emettere. Ebbene, sarà spareggio “Scudetto” tra Juventus e Brescia. Le due squadre, infatti, hanno concluso la stagione con gli stessi punti (60) e, dunque, si giocheranno il titolo tricolore in una partita “secca” in campo neutro (verosimilmente a La Spezia) il 19 maggio ...

Serie A calcio femminile - Juventus e Brescia a quota 54 : cosa succede in caso di arrivo a pari punti? Rischio spareggio! Il regolamento : Mancano 180 minuti al termine del campionato di calcio femminile di Serie A e Brescia e Juventus sono in vetta con gli stessi punti (54). Una parità dettata dalla quasi infallibilità delle due compagini sconfitte due volte in questo campionato con una vittoria ciascuna nei rispettivi scontri diretti: 4-0 in favore della Vecchia Signora nel match al Club Azzurri e 2-1 per le Leonesse a Vinovo. Un sostanziale equilibrio che potrebbe portare ad un ...

