Juve | Pjanic | ' È lo scudetto più bello | ora manca solo la Champions League'

Juventus-Verona 2-1 : Pjanic e Rugani in gol nel giorno dell'addio di Buffon e della festa scudetto : TORINO - La Juventus batte il Verona e chiude in bellezza. I bianconeri festeggiano il settimo scudetto di fila vincendo per 2-1 all'Allianz Stadium e toccando così quota 95 punti. Nel giorno dell'...

Juve attenta - il Psg vuole Pjanic e Higuain : Secondo la Gazzetta dello Sport la dirigenza parigina sarebbe interessata ai due assi bianconeri, in caso di partenza di Higuain si punterebbe tutto su Morata

Pjanic : 'Veleni? Lo scudetto dipendeva dal Napoli - spero Allegri resti alla Juve' : Tra Coppa Italia e scudetto. Miralem Pjanic , centrocampista della Juventus, ha parlato alla Gazzetta dello Sport dopo la vittoria di mercoledì sul Milan e in vista della trasferta contro la Roma di domenica: 'Adesso domenica andiamo a prenderci lo scudetto e sarà un'annata bellissima. Non si capisce, a ...

Juventus - le pagelle : Douglas Costa show - angolo Pjanic : 1 di 5 Successiva BUFFON 7,5 Reattivo ed efficace sulle conclusioni di Cutrone e di Suso nel primo tempo. Nella ripresa doppio interventone su Locatelli e Borini. Mantiene l'imbattibilità della Juve ...

Juventus - Pjanic : 'Risultati splendidi - forse non gli si dà il giusto peso' : TORINO - 'Vincere la Coppa sarebbe importantissimo per noi e rappresenterebbe un altro record. E i record la Juve li vuole centrare'. A poche ore dalla finale di Coppa Italia, Miralem Pjanic racconta ...

Juventus - contro il Bologna Allegri fa i conti con gli assenti : al posto di Pjanic c'è Bentancur : TORINO - Tre giornate alla fine prima di poter fare un bilancio della stagione. La Juventus si prepara ad affrontare la terzultima sfida di campionato con uno scudetto , e una Coppa Italia, da vincere.

Juventus news - formazione : Mandzukic e Pjanic assenti con il Bologna. Le alternative : Il croato non si allena con i compagni dopo l'operazione a cui si è sottoposto. Il bosniaco invece è squalificato: Allegri pensa così al 4-2-3-1 o ad uno fra Bentancur e Marchisio per sostituirlo ...

Juventus - Buffon lascia il calcio : l’annuncio arriva da… Pjanic [FOTO] : La Juventus ha conquistato tre punti preziosi nella gara di campionato contro l’Inter, non sono mancate le polemiche per le decisioni arbitrali. Nel frattempo ultime partite della carriera per il portiere Buffon, pronto l’addio al calcio. “Ciao Bosnia. È stato bello conoscerti e condividere tante emozioni! Sei stato una gran sorpresa”. Con queste parole Gigi Buffon, ha autografato la maglia regalata al compagno Miralem Pjanic. Parole ...

Inter-Juve - Valeri ha cercato di aiutare Orsato sul fallo di Pjanic - ma l'arbitro non ha colto : Il Corriere dello Sport torna sull'arbitraggio di Orsato in Inter-Juve e spiega come tra Valeri , al Var, e il fischietto di Schio ci sia stato un dialogo che però il direttore di gara non ha saputo cogliere. Questo è ...

Inter-Juventus - lo Juventino Tajani ammette : “Pjanic da cartellino rosso” : “E’ una storia che si sente da quando eravamo ragazzini, quando uno perde si lamenta. Gli errori arbitrali ci stanno, forse c’era il rosso a Pjanic ma il fallo su Mandzukic e’ stato talmente grave che il rosso diretto ci stava tutto”. Sono le parole del Presidente del Parlamento europeo e tifoso della Juventus Antonio Tajani, intervenuto a “La politica nel pallone” su Gr Parlamento, in riferimento alle ...