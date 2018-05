Juve | Dybala saluta Buffon | ' Ti auguro il futuro più felice | mio capitano'

Buffon saluta la Juve ntus - il messaggio di Dybala è toccante : “sei stato il capitano dei miei successi” : Paulo Dybala ha po stato un messaggio per Gigi Buffon , all’ultima partita oggi con la maglia della Juventus “Cento partite insieme, 1.040 giorni, sorrisi, lacrime,abbracci. Mi hai insegnato tanto, sei stato il capitano dei miei successi.Ti auguro il futuro più felice, mio capitano . Mi mancherai adesso divertiamoci ancora insieme!“. L’attaccante della Juventus Paulo Dybala saluta così, su Twitter, Gianluigi Buffon , che oggi ...

WWE A Torino – Jinder Mahal e Bayley fanno visita alla Juventus : risate e divertimento con Dybala e Douglas Costa [GALLERY] : La WWE fa tappa a Torino! Jinder Mahal e Bayley fanno tappa a Vinovo per far visita al centro sportivo della Juventus: Dybala e Douglas Costa pronti ad accogliere le due stelle del wrestling La WWE fa tappa a Torino con il suo consueto tour europeo. Nelle ore precedenti allo show, le stelle del wrestling americano sono solite visitare la città come turisti ed essendo a Torino, era immancabile la visita al centro sportivo della Juventus. Jinder ...