Italia premiata al festival di Cannes : miglior sceneggiatura ad Alice Rohrwacher : Italia premiata al festival del Cinema di Cannes. Il premio per la migliore sceneggiatura del concorso del 71/mo festival va ex aequo a Alice Rohrwacher per Lazzaro felice e Jafar Panahi per Three ...

A rischio l’autogrill più buono d’Italia - dopo 57 anni di premiata gestione familiare. “Legge favorisce le grandi catene” : Dal 1961 ad oggi, lungo l’autostrada Savona Torino sorge l’area di sosta “Autobar Marenco”, un autogrill a gestione familiare noto a tutti i viaggiatori tra Liguria e Piemonte per la qualità dei suoi panini, fatti a mano ogni giorno con prodotti freschi e locali. Un’attenzione ai viaggiatori che ha fatto guadagnare al bar della famiglia Marenco il primo posto tra le aree di sosta italiane su Tripadvisor, ma anche l’indicazioni su diverse guide ...

Premiata l'unità della coalizione. E anche Forza Italia torna a crescere : nostro inviato a TriesteUn trionfo annunciato. Il centrodestra ha strappato il Friuli Venezia Giulia alla sinistra e il leghista Massimiliano Fedriga è il nuovo presidente della Regione. Il voto ha confermato i sondaggi della vigilia ma con diverse sorprese. In primo luogo la bassa affluenza (49,61%), anche se non molto inferiore alle precedenti amministrative, che per un attimo ha acceso le speranze nel centrosinistra, visto che è sempre stata ...

Calcio femminile - le migliori Italiane della ventesima giornata di Serie A : Cantore firma d’autore - Girelli e Sabatino la premiata ditta del gol : La ventesima giornata della Serie A di Calcio femminile ha rinnovato la corsa Scudetto a due tra Juventus e Brescia. Mancano solo 180′ al termine del campionato e le due squadre continuano a procedere a braccetto. Il fantasma dello spareggio aleggia in casa bianconera e biancoblu. Andiamo a scoprire quali sono state le migliori italiane delle sfide disputate. SOFIA Cantore (JUVENTUS): 18 anni ed altra rete importante per lei. Imbeccata da ...

Mesotelioma : oncologa Italiana premiata per la ricerca in Canada : Doppio riconoscimento per l’Istituto dei tumori di Napoli Pascale: il 27 aprile, in Canada, verra’ premiata Marilina Piccirillo, giovane ricercatrice napoletana dell’Irccs partenopeo. Al venticinquesimo Congresso del Collegio di Odontiatria, a Roma, e’ stato premiato invece il lavoro dell’equipe di Franco Ionna. “E’ un piacere essere riconosciuti su quelli che sono i nostri driver istituzionali – ...

Spiagge più belle d'Italia : out Otranto e Gallipoli - ecco la salentina premiata : L'estate si avvicina e le temperature aumentano: è tempo di pensare al luogo in cui si vorranno trascorrere le vacanze estive. Mancano ormai poco più di 2-3 mesi alle vacanze classiche degli italiani che sono tra Luglio ed Agosto. Come al solito, si pensa al Sud, tanti turisti quest'anno sceglieranno ancora una volta di rimanere nel Belpaese, godendo le bellezze costiere italiane. Dunque, si prevede un aumento del cosiddetto turismo interno. Ma ...