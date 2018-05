Italia invecchiata | i giovani scappano dal paese

Blastingnews

(Di sabato 19 maggio 2018) Secondo l’Istat innel 2018 ci sono 168,7 anziani ogni 100, e solo il 14.8% ha un lavoro qualificato, ma mentre i nostrivanno via, il tasso immigratorio è invece in continuo aumento, ben 184.000 stranieri in più dallo scorso anno. Nonostante questo, il totale di persone residenti inè in continuo calo da circa tre anni anche per il fatto che il numero di nascite annuali è ancora diminuito, per la precisione sono nove anni di to che diminuisce. Calo demografico da record Ebbene sì: l'eta' in cui si diventa genitori è aumentata vertiginosamente, e le nascite annuali sono calate in egual misura. La popolazionena è diminuita di altre 100mila persone dallo scorso anno, dato influenzato dal fatto che glini diventano genitori sempre più tardi, nel 2016 è stato registrato che l’eta' in cui una donnana diventa mamma è di 31 anni, ...