Italia in Comune | domani a Roma il convegno

Giro d'Italia - le modifiche alla viabilità nel comune di Trento : ... e in via Maffei divieto di transito temporaneo, per il tempo strettamente necessario al passaggio della "Carovana del Giro" -il 21 maggio dalle 21 alle 23 in corso Lavoro e Scienza, via Sanseverino ,...

Adr : Ottimi risultati puntualità di AlItalia grazie lavoro comune : Roma, 11 mag. , askanews, Gli eccellenti livelli di puntualità rilevati da FlightStats per Alitalia sono il frutto di un impegno importante messo in campo dal vettore e anche di un lavoro comune di ...

È Sappada il primo comune sostenibile d’Italia : consegnata la certificazione “Gestione sostenibile delle comunità” : Sì è svolta questa mattina presso la Sala Donghi dell’Università degli Studi di Padova la conferenza di consegna ufficiale della certificazione “Gestione sostenibile delle comunità” al comune di Sappada, primo in Italia a raggiungere questo importante traguardo. Presenti all’evento il Sindaco Manuel Piller Hoffer, l’ex Ministro dell’Ambiente, Alfonso Pecoraro Scanio, il Professore Antonio Scipioni, responsabile del progetto pilota e la Dr.ssa ...

Il destino comune di Air France e AlItalia : Le due compagnie aeree hanno storie parallele e simili. Ora il ministro Francese le Maire ha dichiarato che lascerà la compagnia al suo destino. Da noi la palla passa al prossimo Governo. Ma la ...

Comune dell'Aquila - D'Eramo : su progetto Sprar - Forza Italia mette in minoranza Sindaco : L'Aquila - “Con un atteggiamento irresponsabile, Forza Italia ha deciso di mettere in grande imbarazzo il Sindaco e l’intera maggioranza di centrodestra”. Lo dice il deputato della Lega, Luigi D’Eramo, alla luce dell’approvazione dell’ordine del giorno presentato dall’opposizione e appoggiato da Forza Italia per allargare il progetto Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) anche ai minori non accompagnati. ...

Sindaci : sabato da Parma parte tour ‘Italia in comune’ : Roma, 2 mag. (AdnKronos) – ‘Civici e cittadini insieme per un’idea comune di governo”. E’ questo lo spirito della prima tappa del tour nazionale di Italia in Comune, il nuovo partito dei Sindaci, che si terrà sabato 5 maggio alle 10.30 presso lo Starhotels Du Parc di Parma. Lo slogan -‘La società che sogniamo, la società che vogliamo- è il messaggio alla base del nuovo progetto politico, di cui Federico ...

Di Maio tende la mano al PD : “Abbiamo programmi in comune - facciamo il bene dell’Italia” : Il leader del Movimento 5 Stelle in una lettera al Corriere della Sera mette nero su bianco i punti di convergenza con il Partito Democratico.Continua a leggere

Figlio di due mamme registrato all'anagrafe al Comune di Torino. Primo caso in Italia : Il Comune di Torino ha registrato oggi, nell'anagrafe cittadina, il Figlio di due mamme nato nel nostro Paese. Si tratta del Primo riconoscimento alla nascita di un bimbo di una coppia omogenitoriale. ...

Il Comune dà ai migranti le case del centro anziani. È polemica : "Famiglie Italiane escluse" : Nel piccolo Comune di Abbadia Lariana, 3.200 residenti in provincia di Lecco, è scoppiata una polemica durissima. Al centro della bufera è finita la Giunta guidata dalla piddì Cristina Bartesaghi dopo aver deciso di ospitare quattro immigrate, che hanno ottenuto da poco il riconoscimento del diritto d'asilo, in due appartamenti comunali, nel centro per anziani di piazza don Luigi Alippi. "E intanto - commenta l'assessore lombardo Riccardo De ...

"Italia in Comune" - Federico Pizzarotti vara il nuovo partito : Con la ratifica e la costituzione di Italia In Comune in partito politico si è conclusa la fase costituente iniziata con la convention di Roma del 3 dicembre scorso all'Opificio Romaeuropa, alla presenza di oltre 400...

