Italia | convocati Mancini Nazionale In lista Balotelli con 5 novità | fuori De Rossi

Convocati Nazionale – Mancini sceglie l’Italia del futuro! C’è Balotelli : ecco i 30 nomi : Roberto Mancini ha diramato la lista dei 30 Convocati della Nazionale per gli impegni con Arabia Saudita, Francia e Olanda: ecco i nomi dell’Italia del futuro Dopo essere stato presentato ufficialmente nei giorni scorsi, Roberto Mancini non ha perso tempo e si è subito messo a lavoro. Il neo CT della Nazionale ha diramato la lista dei 30 Convocati per la gara del 28 maggio contro l’Arabia Saudita (a San Gallo) e per gli appuntamenti con ...

Calcio - i convocati dell’Italia U21 per le amichevoli con Portogallo e Francia : Gigi Di Biagio, CT della Nazionale Italiana U21, ha diramato le convocazioni per le prossime due amichevoli. Gli azzurrini affronteranno il Portogallo (venerdì 25 maggio a Coimbra) e la Francia (martedì 29 maggio a Besançon). Prima chiamata per il portiere Alessandro Plizzari e per l’attaccanti Enrico Brignola. Portieri: Alessandro Plizzari (Ternana), Simone Scuffet (Udinese), Lorenzo Montipo’ (Novara) Difensori: Claud ...

Volley - Nations League 2018 : i convocati dell’Italia per la prima tappa. Tornano Zaytsev e Juantorena - azzurri col sestetto tipo : Chicco Blengini, CT della Nazionale Italiana di Volley maschile, ha diramato le convocazioni per la prima tappa della Nations League 2018 che si disputerà a Kraljevo (Serbia) dal 25 al 27 maggio. La nostra Nazionale affronterà la Germania di Andrea Giani (argento agli Europei), il Brasile Campione Olimpico e i padroni di casa. Grande ritorno di Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena: lo Zar era rimasto fuori lo scorso anno per la nota questione ...

Rugby – Italia Emergenti - ufficializzata la lista dei convocati per la Nations Cup in programma dal 2 al 10 giugno in Uruguay : Pasquale Presutti, responsabile della Nazioanle Italiana Emergenti, ha reso nota la lista dei convocati per la Nations Cup in programma dal 2 al 10 giugno in Uruguay Il responsabile della Nazionale Italiana Emergenti, Pasquale Presutti, ha ufficializzato la lista degli atleti convocati per la Nations Cup, in calendario dal 2 al 10 giugno in Uruguay. Gli Azzurri si raduneranno al Centro di preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma nella ...

Arrampicata sportiva - i convocati dell’Italia per il collegiale di preparazione olimpica : Campitello di Fassa (Trento) ospiterà il quarto raduno collegiale di preparazione olimpica per quanto riguarda l’Arrampicata sportiva. L’Italia sta già marciando verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. Il DT Pietro Pozza ha convocato diversi azzurri che da venerdì 18 a lunedì 21 maggio effettueranno dei test importanti (si proverà il format della combinata). In concomitanza si disputerà il campionato italiano speed e la terza tappa della ...

Mondiali Russia 2018 : l’Uruguay stila la lista dei pre-convocati - tanta “Italia” : Uruguay pronto a partire per la Russia per i Mondiali, il tecnico Oscar Washington Tabarez ha diramato la lista dei pre-convocati Sono 6 i giocatori che militano in Serie A inseriti nella lista dei 26 pre-convocati dal ct dell’Uruguay, Oscar Washington Tabarez, per i Mondiali di Russia che prendono il via il mese prossimo. Si tratta del difensore Martin Caceres (Lazio) e dei centrocampisti Lucas Torreira (Sampdoria), Rodrigo Bentancur ...

Equitazione - Piazza di Siena 2018 : i convocati dell’Italia. Gli azzurri cercano il bis nella prova a squadre : Dal 24 al 27 maggio Villa Borghese ospiterà l’86ma edizione del Concorso Internazionale Piazza di Siena. L’Italia cercherà di essere grande protagonista e di riscattare una stagione fino a qui non brillantissima, provando a centrare il bis nella prova a squadre. Il Selezionatore della nazionale italiana di salto ostacoli Duccio Bartalucci ha annunciato la lista degli azzurri presenti, che saranno complessivamente 18. Di questi cinque saranno i ...

Mondiali Russia 2018 - i convocati della Svezia. Non c’è Ibrahimovic tra i 23 prescelti - in quattro giocano in Italia : La Svezia, ormai sinonimo di Caporetto per il calcio Italiano, ha diramato già l’elenco definitivo dei 23 calciatori che parteciperanno ai Mondiali di Russia 2018: fa rumore l’assenza di Zlatan Ibrahimovic, che aveva dato la propria disponibilità al rientro in Nazionale. Evidentemente il CT degli svedesi ha reputato più opportuno non portarlo con sé alla rassegna iridata. Sono quattro, al contrario, i calciatori che militano nella ...