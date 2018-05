Inzaghi | De Vrij motivato Ciro ha lottato per esserci Meritiamo la Champions

De Vrij : annuncio a sorpresa di Simone Inzaghi : “Stefan de Vrij ha lavorato bene, sono sicuro che vorrà lasciare un segno profondo alla Società, ai tifosi ed ai compagni e vorrà far capire all’Inter che difensore di spessore avrà per i prossimi cinque anni”. annuncio a sorpresa in conferenza stampa da parte di Simone Inzaghi, il quale probabilmente ha deciso di schierare De Vrij nella gara di domani. Le sue parole sembrano lasciar intendere che l’olandese giocherà, ma mai dire mai, il tecnico ...

Fidarsi o no di De Vrij? Il grande dubbio di Simone Inzaghi : Il match dell'Olimpico di domenica sera, che vedrà affrontarsi Lazio e Inter, sarà decisivo per la qualificazione alla prossima fase a gironi della Champions League. Proprio per questo, sia Simone Inzaghi che Luciano Spalletti, non possono assolutamente permettersi errori che rischierebbero di compromettere tutto ciò che di buono è stato fatto fino ad ora. Se il tecnico toscano sembra avere pochi dubbi di formazione, il biancoceleste, invece, ha ...

La Champions di De Vrij : "Lazio - fidati di me : io voglio giocare". Adesso decide Inzaghi : L'olandese, futuro giocatore dell'Inter, scrive ai compagni di squadra in vista del match decisivo di domenica sera

Premio 'Beppe Viola' - Inzaghi : 'Con l'aiuto dei tifosi possiamo raggiungere la Champions. De Vrij? è un professionista esemplare' - FOTO - : L'evento andrà in onda su Rete Oro, canale 210 del digitale terrestre, ed anche in streaming su Facebook nella pagina 'Sport in Oro'. AGGIORNAMENTO ORE 18.10 Premiato con 'il Premio di cultura ...

INTERVISTA. Inzaghi : 'Oggi dovevamo vincere ma domenica ce la metteremo tutta. Non so se de Vrij giocherà' - VIDEO - : ZENGA 'Con Zenga ci siamo salutati: è un uomo di sport, mi ha fatto i complimenti e io li ho fatti a lui. Ognuno ha fatto la sua partita. Il pareggio non serve a nessuna delle due ma non si fanno ...

Lazio - Inzaghi : 'De Vrij titolare contro l'Inter? Vediamo...' : Abbiamo un ottimo rapporto, è un uomo di sport. Le due squadre hanno fatto la loro partita, volevamo vincere ma non ci siamo riusciti'. SU DE Vrij - Stefan de Vrij , difensore della Lazio , dalla ...

Lazio - Inzaghi : 'De Vrij-Inter? Sbagliati i tempi ma onorerà la maglia' : ROMA - 'Il contratto di de Vrij? Penso che per quanto riguarda il ragazzo era chiaro da diverso tempo, probabilmente si è sbagliata la tempistica ma non mi cambia niente. Sono concentrato sul Crotone ...

Inzaghi : 'Meritiamo la Champions. De Vrij? Ha sbagliato i tempi' : ROMA - ' Il Sassuolo non andrà a San Siro a farsi umiliare, giocherà con la mente libera e per l'Inter non sarà una partita semplice '. Ne è certo Simone Inzaghi , che ha commentato così a poche ore ...