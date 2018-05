Internazionali d’Italia Roma 2018 | Halep-Sharapova | che sfida in semifinale! La sorpresa

Internazionali d’Italia Roma 2018 : le semifinali maschili. Nadal e Djokovic riaccendono la rivalità - Cilic ultimo ostacolo per la finale bis di Zverev : Penultimo atto nel tabellone maschile agli Internazionali d’Italia 2018. Sarà un sabato dedicato completamente alle semifinali e tra gli uomini cresce l’attesa per due partite che promettono grande spettacolo e dal quale usciranno i contendenti per il trono del Foro Italico. Come storia, tradizione, rivalità la prima semifinale, però, batte nettamente la seconda, perchè sul Centrale scendono in campo Rafael Nadal e Novak Djokovic. Si ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : semifinali femminili. Orario d’inizio e come vederle in tv. Il programma completo : Domina l’est europeo a Roma: le semifinali del torneo di singolare femminile degli Internazionali d’Italia di tennis, che andranno in scena domani vedranno l’ucraina Elina Svitolina opposta all’estone Anett Kontaveit e la romena Simona Halep opposta alla russa Maria Sharapova. Ad aprire il programma sul Centrale, alle ore 12.00 saranno le prime due: la testa serie numero 4, vincitrice lo scorso anno, affronta ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : semifinali Nadal-Djokovic e Cilic-Zverev. Orario d’inizio e come vederle in tv. Il programma completo : Giornata di semifinali agli Internazionali d’Italia 2018. Nel tabellone maschile sono attese due sfide spettacolari. Si comincia nel primo pomeriggio con il 51esimo capitolo della rivalità tra Rafael Nadal e Novak Djokovic, un match che è stato anche quattro volte la finale maschile qui a Roma. Poi in serata toccherà al campione in carica Alexander Zverer che se la vedrà con Marin Cilic, che per la prima volta in carriera si è spinto fino ...

Diretta Internazionali d'Italia 2018 Roma, info streaming video e tv: orario delle partite, oggi è il giorno delle semifinali. Spicca Nadal Djokovic (sabato 19 maggio)

Internazionali d’Italia – Simona Halep spazza via Garcia : la numero 1 al mondo è in semifinale : Simona Halep supera Caroline Garcia ed accede alla semifinale degli Internazionali d’Italia: la numero 1 al mondo si impone in due set Simona Halep prosegue la sua marcia vincente nel tabellone WTA degli Internazionali d’Italia. La tennista numero 1 al mondo ha giocato fin qui solo un’ora nel torneo, complice un bye al primo turno e il ritiro della Keys agli ottavi, motivo per il quale è la candidata numero 1 alla vittoria finale, quantomeno per ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : i risultati dei quarti femminili. Sharapova vince la battaglia con Ostapenko - avanti Halep e Svitolina - sorpresa Kontaveit : Gli Internazionali d’Italia 2018 segnano il grande ritorno di Maria Sharapova. La russa centra la sua seconda semifinale in un WTA Premier Mandatory dopo il ritorno dalla squalifica per doping. Una qualificazione arriva dopo un’incredibile battaglia contro la lettone Jelena Ostapenko. Tre ore di gioco pazzesche con Masha che si è imposta in rimonta con il punteggio di 6-7 6-4 7-5. Adesso la russa, che ha già vinto per tre volte gli ...

Internazionali Bnl d’Italia : Fognini : “Vado via da Roma a testa alta” : “Penso di aver portato al limite il giocatore più forte della storia sul rosso, poi possiamo parlare del risultato, di quello che ho fatto bene o meno bene. Ho perso, ma ho lasciato in campo tutto me stesso, vado via da Roma a testa alta”. Così Fabio Fognini in conferrenza stampa, dopo la sconfitta ai quarti di finale degli Internazionali Bnl d’Italia con Rafa Nadal. “Non mi aspettavo un torneo così – aggiunge -. ...

Internazionali Bnl d’Italia. Novak Djokovic in semifinale : Novak Djokovic conquista le semifinali degli Internazionali Bnl d’Italia a Roma. Il tennista serbo ha battuto ai quarti il giapponese Kei Nishikori con il punteggio di 2-6 6-1 6-3. Tra lui e la finale ora c’e’ Rafael Nadal, numero 2 al mondo e prima testa di serie del torneo che oggi ha eliminato Fabio Fognini. Sara’ Novak Djokovic a sfidare domani lo spagnolo Rafael Nadal nella semifinale della parte alta del tabellone ...

Internazionali d’Italia – Djokovic in rimonta su Nishikori : Nole vince al terzo set fra gli applausi del Foro Italico : Novak Djokovic supera Kei Nishikori al terzo set e accede alla semifinale degli Internazionali d’Italia: il tennista serbo vince in rimonta Dopo i successi di Rafa Nadal e Marin Cilic il quadro delle semifinali degli Internazionali d’Italia è quasi completo. Il terzo tennista a staccare il pass per il penultimo atto del torneo tricolore è Novak Djokovic. Il tennista serbo, amatissimo dal pubblico di Roma, ha superato in 3 set l’insidioso ...

Internazionali d’Italia – Kontaveit firma l’impresa! La giovane estone non lascia scampo a Wozniacki : Anett Kontaveit supera Caroline Wozniakci e accede alla semifinale degli Internazionali d’Italia: la giovane tennista estone si impone in due set Anett Kontaveit è la sorpresa di questi Internazionali d’Italia. Favorita da una parte bassa di tabellone senza una vera e propria big con la propensione verso la superficie, la giovane estone si è fatta largo verso la semifinale del Masters 1000 di Roma superando ai quarti l’ostacolo principale, ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : la fine del sogno di Fabio Fognini. Nadal è più forte ma il tennis dell’azzurro è da applausi : Il risultato è già noto: lo spagnolo Rafael Nadal (n.2 del mondo) è alle semifinali degli Internazionali d’Italia 2018 a Roma, superando il nostro Fabio Fognini. Questo l’esito del primo incontro valido per i quarti di finale del torneo del Foro Italico. Tre set (4-6 6-1 6-2) sono serviti a Rafa per piegare le mire e le ambizioni di un Fognini da applausi, autore di un primo set strepitoso. Le accelerazioni del ligure, sempre con ...

Internazionali d’Italia – Sharapova show! Rimonta super contro Ostapenko - è semifinale : Maria Sharapova accede alla semifinale degli Internazionali d’Italia: Sharapova batte in Rimonta Ostapenko al terzo set Gli Internazionali di Roma sono il torneo della rinascita. Novak Djokovic nel maschile ha raggiunto i quarti di finale, segnando il miglior risultato del suo 2018 insieme al quarto turno degli Australian Open, mentre nel femminile Maria Sharapova sta giocando il suo primo torneo ad alti livelli, probabilmente da quando è ...

