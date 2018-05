Inter - sorprendente offerta ad Ilicic : trattativa avviata : L'Inter sta preparando quella che è una vera e propria finale contro la Lazio nell'ultima giornata di campionato, allo stadio Olimpico, che vale l'accesso alla prossima edizione della Champions League. I biancocelesti, infatti, sono quarti a 72 punti, mentre i nerazzurri seguono a 69 punti al quinto posto e con un successo supererebbero i ragazzi di Simone Inzaghi in virtù degli scontri diretti, visto che nella gara di andata la partita finì 0-0 ...

Inter - spunta un sorprendente retroscena su Rafinha dopo il ko con il Sassuolo Video : L'Inter si gioca una vera e propria finale domenica prossima, nell'ultima giornata di campionato, allo stadio Olimpico contro la Lazio alle ore 20:45. I tifosi nerazzurri hanno confermato ancora una volta la loro vicinanza alla squadra visto che nella Capitale sono previsti in ben dodicimila, che replicano i settantamila che erano presenti al Meazza sabato nell'anticipo contro il Sassuolo. L'anticipo con il Sassuolo Un anticipo che ha rischiato ...

Inter - si pensa ad un rinnovo sorprendente : tifosi perplessi Video : Dopo la grande delusione per la sconfitta contro il Sassuolo [Video] per 2-1, l'Inter è tornata a sperare nella qualificazione in Champions League grazie allo stop della Lazio, che dopo il pari Interno contro l'Atalanta, pareggia ancora, questa volta allo Scida contro il Crotone per 2-2, portandosi a più tre sui nerazzurri. Nell'ultima giornata della prossima settimana prossima ci sara' un vero e proprio spareggio tra le due squadre: è in ...

Inter - arriva la sorprendente proposta di Jorge Mendes Video : L'Inter deve smaltire la delusione per la brutta sconfitta subita ieri in casa contro il Sassuolo [Video] per 2-1, sconfitta che potrebbe segnare l'addio definitivo alla corsa Champions, visto che tutto dipendera' da cosa fara' la Lazio quest'oggi contro il Crotone allo stadio Scida. I nerazzurri, infatti, sono rimasti a quota 69 punti al quinto posto, a due lunghezze dai biancocelesti. Nel caso in cui la squadra di Simone Inzaghi non debba ...

Inter - arriva la sorprendente proposta di Jorge Mendes : L'Inter deve smaltire la delusione per la brutta sconfitta subita ieri in casa contro il Sassuolo per 2-1, sconfitta che potrebbe segnare l'addio definitivo alla corsa Champions, visto che tutto dipenderà da cosa farà la Lazio quest'oggi contro il Crotone allo stadio Scida. I nerazzurri, infatti, sono rimasti a quota 69 punti al quinto posto, a due lunghezze dai biancocelesti. Nel caso in cui la squadra di Simone Inzaghi non debba vincere, ci si ...

Inter - nome sorprendente per l'attacco : trattativa avviata - c'è la conferma Video : Nonostante manchino ancora due giornate alla fine del campionato, l'Inter ha cominciato a muoversi con largo anticipo sul mercato in vista della sessione estiva di Calciomercato. I nerazzurri, infatti, hanno depositato in Lega il contratto del centrale olandese, Stefan De Vrij [Video], che ha firmato un accordo quinquennale, fino al 2023, a oltre quattro milioni di euro a stagione, Una notizia che ha fatto discutere non poco vista la lotta per ...

Inter - affare alla Skriniar con la Sampdoria : pronto uno scambio sorprendente Video : Una delle principali protagoniste della prossima sessione di Calciomercato sara' sicuramente l'Inter, sia per quanto riguarda le operazioni in entrata che per le operazioni in uscita. La societa' nerazzurra avra' la necessita' di incassare tra i trenta e i quaranta milioni di euro entro il 30 giugno per chiudere il bilancio in pareggio ed eliminare definitivamente i paletti imposti dalla Uefa con il fair play finanziario. Nerazzurri che, però, ...

Inter - arriva la sorprendente richiesta di Spalletti per sostituire Cancelo Video : In casa Inter una delle priorita' per la prossima sessione di Calciomercato è sicuramente il riscatto di Joao Cancelo e Rafinha Alcantara, entrambi in prestito con diritto di riscatto fissato a trentacinque milioni di euro, rispettivamente da Valencia e Barcellona. Però, mentre le trattative per [Video]il fantasista brasiliano sembrano a buon punto, con i blaugrana disposti a posticipare il riscatto al prossimo anno, trasformandolo da diritto in ...

Inter - Premier pazza per il giocatore : pronta una cessione sorprendente Video : Inter pienamente concentrata sulla prossima partita di campionato, che la vedra' impegnata nell'anticipo della trentasettesima giornata di campionato contro il Sassuolo, sabato alle ore 20:45 in uno stadio Meazza che si preannuncia dalle grandi occasioni, con oltre sessanta mila spettatori previsti. Un pubblico che il suo scudetto lo ha gia' vinto visto che contro la Juventus ha superato il muro del milione di presenze complessive allo stadio ...

Calciomercato Inter : addio Icardi? Ecco il sorprendente colpo per sostituirlo Video : L'Inter ha un solo obiettivo: qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Arrivare in Europa comporterebbe una molteplicita' di benefici ai nerazzurri, a partire chiaramente dagli introiti economici. Oltre alla moneta sonante, partecipare ad una competizione cosi importante potrebbe convincere molti calciatori a rimanere in nerazzurro e altri ad accasarsi nel team allenato da Luciano Spalletti. La visibilita' che da' la Champions ...

Calciomercato Inter : addio Icardi? Ecco il sorprendente colpo per sostituirlo : L'Inter ha un solo obiettivo: qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Arrivare in Europa comporterebbe una molteplicità di benefici ai nerazzurri, a partire chiaramente dagli introiti economici. Oltre alla moneta sonante, partecipare ad una competizione cosi importante potrebbe convincere molti calciatori a rimanere in nerazzurro e altri ad accasarsi nel team allenato da Luciano Spalletti. La visibilità che dà la Champions ...

Inter - c'è il piano per Rafinha : arriva l'offerta sorprendente al Barcellona Video : Anche ieri è stato grande protagonista nella vittoria dell'Inter sull'Udinese per 4-0 alla Dacia Arena, che ha permesso ai nerazzurri di portarsi a due punti dalla Lazio in zona Champions. Parliamo del fantasista brasiliano, Rafinha Alcantara, che ormai ha conquistato tutti con le sue giocate, anche il tecnico Luciano Spalletti, che inizialmente nutriva perplessita' visto che il giocatore non giocava una partita ufficiale da un anno. E, invece, ...

Inter - c'è il piano per Rafinha : arriva l'offerta sorprendente al Barcellona : Anche ieri è stato grande protagonista nella vittoria dell'Inter sull'Udinese per 4-0 alla Dacia Arena, che ha permesso ai nerazzurri di portarsi a due punti dalla Lazio in zona Champions. Parliamo del fantasista brasiliano, Rafinha Alcantara, che ormai ha conquistato tutti con le sue giocate, anche il tecnico Luciano Spalletti, che inizialmente nutriva perplessità visto che il giocatore non giocava una partita ufficiale da un anno. E, invece, ...

Inter - arriva il sorprendente rifiuto sul mercato Video : L'#Inter sta gia' programmando la prossima stagione, a prescindere se si qualifichera' o meno alla prossima edizione della Champions League. I nerazzurri attualmente sono quinti in classifica e, dopo la sconfitta subita contro la Juventus [Video] sabato, adesso è a quattro punti dal terzo e quarto posto, occupati rispettivamente da Roma e Lazio. Decisiva sara' la prossima giornata di campionato, che vedra' la squadra di Spalletti impegnata alla ...