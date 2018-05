Inter | Icardi deluso | Sampaoli lo lascerà fuori dai 23 convocati per il Mondiale

Inter - Figo : 'I grandi club non cedono giocatori come Icardi. Mancini? Esperienza negativa con lui' : ... l'ex giocatore dell'Inter si è soffermato inizialmente su Mancini, non nascondendo un certo malumore: "E' una persona con cui non mi identifico per nulla " le parole di Figo a Sky Sport - spero che ...

Inter - clamoroso colpo in attacco in caso di partenza di Icardi : In attesa della partita più importante della stagione, quella di domenica sera contro la Lazio (ore 20:45 allo Stadio Olimpico) che deciderà chi tra le due squadre giocherà in Champions League il prossimo anno, in casa nerazzurra si pensa già al futuro. Tutto dipenderà anche dalle decisioni che verranno prese in merito alla permanenza di Mauro Icardi. Il giocatore, come ben si sa, sarebbe più che disposto a rimanere in nerazzurro in caso di ...

Inter - Icardi : 'Un gol con la Lazio per la Champions e per il titolo di capocannoniere' : Una sola partita e novanta minuti per decidere una stagione, il destino ha concesso un'ultimissima chance all'Inter per inseguire la qualificazione alla prossima Champions League. Nonostante la brutta ...

Calciomercato Inter - Ausilio : 'Icardi non è sul mercato. Cancelo e Rafinha? C'è la possibilità di tenerli' : La Champions come obiettivo da centrare, il quarto posto da arpionare all'ultimo respiro con lo scontro diretto contro la Lazio che vale l'Intera stagione. Archiviato il pesantissimo ko arrivato ...

Calciomercato Inter - Ausilio svela un retroscena su De Vrij - annuncio su Icardi : Calciomercato Inter – L’Inter è concentrata sull’ultima giornata del campionato di Serie A, scontro diretto con la Lazio per l’ultimo posto valido per la qualificazione in Champions League. Il club nerazzurro si muove anche per la prossima stagione, annunciato De Vrij, ecco le dichiarazioni di Ausilio ai microfoni di Sky Sport: “caso De Vrij? Tare ha detto quello che pensa ma se le sue parole erano rivolte ...

Inter - Ausilio : "Icardi resta con o senza Champions. De Vrij? Lazio avvisata a marzo" : Piero Ausilio e ha ribadito la posizione di sempre: "Icardi ha tre anni di contratto con l'Inter e il suo futuro è indipendente dal piazzamento in classifica - spiega Ausilio a Sky Sport 24 -. ...

Inter - Spalletti : "In Champions al 100%. In corsa grazie a Icardi" : La strada che conduce a Castelfiorentino, in provincia di Firenze, è un saliscendi pitturato di luci e ombre nella campagna toscana. Ricorda un po' la stagione del'Inter: bellissima, sospettosa, di ...

Inter - Spalletti ora ci crede : "Champions? La fiducia è al 100% : Icardi ha solo meriti - in corsa grazie a lui" : Il tecnico nerazzurro in vista dello spareggio con la Lazio: "Ci credevo a luglio, ora ancora di più"

Icardi spaventa l'Inter : "Il mio futuro? Non so se resterò" : 'Il mio futuro? Ne parlerò con la società a fine stagione, dobbiamo valutare se sia un bene per la squadra'. Non bastava la sconfitta contro il Sassuolo a compromettere quasi certamente la ...

Sprofondo Inter - il Sassuolo vince a San Siro e Icardi lancia segnali d'addio : 'vado via se...' : Subito dopo la sconfitta subita dall'Inter contro il Sassuolo, Mauro Icardi ha lanciato segnali d'addio al club nerazzurro Quella contro il Sassuolo potrebbe essere stata l'ultima partita di Mauro ...

