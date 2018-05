Inghilterra | Conte batte Mourinho | FA Cup al Chelsea

Chelsea - Conte : "Io vincitore seriale anche in Inghilterra. Voglio rispettare il contratto" : "Il futuro? La mia posizione non cambia, non ho voluto ascoltare altre proposte, perché da gennaio la mia volontà è di rispettare il mio contratto e continuare a lavorare al Chelsea. Ho dimostrato ...

Inghilterra - Chelsea batte Liverpool Conte vede la Champions. Arsenal saluta Wenger : ROMA - Antonio Conte vede la Champions. Il Chelsea non ha infatti sbagliato la partita chiave contro il Liverpool di Jurgen Klopp, superato 1-0 a Stamford Bridge, e resta in corsa per il quarto posto. ...

Inghilterra - Chelsea batte Liverpool : Conte vede la Champions. Arsenal saluta Wenger : ROMA - Antonio Conte vede la Champions. Il Chelsea non ha infatti sbagliato la partita chiave contro il Liverpool di Jurgen Klopp, superato 1-0 a Stamford Bridge, e resta in corsa per il quarto posto. ...

Napoli - dall'Inghilterra : 'Sarri va via? Pronti Conte o Benitez. In arrivo anche David Luiz' : LONDRA - Uno scambio col Chelsea o un clamoroso ritorno. Il futuro di Maurizio Sarri a Napoli è tutt'altro che certo e dall'Inghilterra fanno sapere che l'attuale tecnico dei partenopei sta scalando ...

Dall’Inghilterra : Antonio Conte dice sì al Napoli. Sarri vola a Londra : Antonio Conte- Secondo quanto riportato dai colleghi inglesi di “Mirror”, Antonio Conte sarebbe pronto a far ritorno in Italia, sponda Napoli. Una notizia clamorosa, che se confermata, avrebbe del clamoroso. Come riporta il quotidiano inglese, tra Conte e Sarri ci potrebbe essere un avvicendamento di panchine. Conte, dal canto suo, ha più volte evidenziato il suo desiderio di far ritorno in Italia. La Juve resta alla finestra, Agnelli ...

Mercato Napoli - la clamorosa indiscrezione dall’Inghilterra : Sarri al Chelsea - scambio con Conte? : Maurizio Sarri sulla panchina del Chelsea. Antonio Conte su quella del Napoli. Uno scambio di clamoroso che sembra molto probabile almeno secondo i tabloid inglesi, specie il Mirror che dà quasi per fatto l’accordo con Abramovich. Da qui la suggestione Conte, allenatore molto gradito a De Laurentiis, anche se quest’ultimo, come abbiamo scritto su CalcioWeb, punterebbe anche su Inzaghi o Giampaolo. L'articolo Mercato ...

JUVENTUS - ALLEGRI AL CHELSEA?/ In Inghilterra sicuri ma il Conte Max stoppa i rumors : “Contento qui” : JUVENTUS, ALLEGRI al CHELSEA? In Inghilterra sono sicuri: sarà lui il post-Conte. Aumentano i rumors circa il possibile sbarco in Premier League del tecnico dei bianconeri(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 14:12:00 GMT)

Juventus - Allegri al Chelsea?/ In Inghilterra sono sicuri : sarà lui il post-Conte : Juventus, Allegri al Chelsea? In Inghilterra sono sicuri: sarà lui il post-Conte. Aumentano i rumors circa il possibile sbarco in Premier League del tecnico dei bianconeri(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 12:05:00 GMT)

Dall’Inghilterra : “Allegri prenderà il posto di Conte al Chelsea” : Dall’Inghilterra: “Allegri prenderà il posto di Conte al Chelsea” Dall’Inghilterra: “Allegri prenderà il posto di Conte al Chelsea” Continua a leggere

Dall’Inghilterra - il Chelsea ha scelto Allegri : addio a Conte a fine stagione : IL Chelsea HA scelto Allegri- Come riportato sulle pagine di “The Sun“, il Chelsea sarebbe pronto a piombare con forte decisione su Massimiliano Allegri. L’attuale tecnico bianconero potrebbe sostituire Antonio Conte sulla panchina dei londinesi. Come si legge sul quotidiano inglese, il Chelsea sarebbe pronto a ricoprire d’oro l’attuale tecnico bianconero, il quale, però, avrebbe […] L'articolo ...

Chelsea - bomba dall’Inghilterra : “super offerta del Psg per Conte” : Il futuro di Antonio Conte è sicuramente lontano dal Chelsea, stagione deludente fino al momento per il tecnico italiano. Nel frattempo secondo quanto riporta il Guardian il Psg avrebbe avviato i contatti con l’entourage dell’allenatore per convincerlo a prendere il posto di Unai Emery, l’attuale allenatore non sarà infatti confermato. In corsa anche Mourinho, Simeone e Allegri ma al momento Antonio Conte sembra in pole per il ...

Dall'Inghilterra : 'Non solo Inter e Napoli su Asamoah - c'è anche Conte' : LONDRA - La Juventus è pronta a rinnovare il contratto di Kwadwo Asamoah , ma secondo il 'The Sun' deve fare i conti con le pretendenti, a partire dal Chelsea di Antonio Conte . Sull'esterno ganese, ...