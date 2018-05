Incidente in auto mentre vanno al matrimonio | due morti e un ferito

Incidente a Udine - autobus esce di strada : 26 i feriti - di cui uno in condizioni gravi : Il bus si è adagiato su un lato nel prato che costeggia la carreggiata intorno alle 3.30 di questa mattina, sabato 19 maggio. A bordo viaggiavano 43 persone sulla linea Torino-Trieste. L'Incidente è avvenuto tra Latisana e San Giorgio di Nogaro. I feriti sono stati trasportati in diversi ospedali.Continua a leggere

Incidente stradale su A4 - autobus fuori strada : 26 feriti - uno grave : Incidente stradale su A4, autobus fuori strada: 26 feriti, uno grave Un bus è uscito di strada mentre percorreva l'autostrada A4 finendo in un prato vicino e adagiandosi su un lato. È accaduto all'altezza del comune di San Giorgio di Nogaro (Udine) Parole chiave: ...

Padova - Incidente lungo l’A4 : uomo attraversa l’autostrada me viene investito e ucciso : L'incidente è avvenuto all'altezza di Padova: un uomo apparentemente sulla trentina ha tentato di attraversare l'autostrada. Un'auto è riuscita a schivarlo, mentre un furgone l'ha centrato in pieno uccidendolo sul colpo. A causa della tragedia di è immediatamente formata una lunga coda: la polizia stradale indaga per scoprire come mai la vittima avesse tentato di attraversare a piedi un'autostrada.Continua a leggere

Albisola - Incidente tra auto e camion in via Turati : Foto tratta dal gruppo "Sei di Albisola Superiore/capo se" Intorno alle ore 9.00 questa mattina si è verificato un incidente in via Turati ad Albisola Superiore che ha coinvolto un camion e un'auto, ...

Bologna. Scende dall’auto dopo l’Incidente. 23enne travolto e ucciso : Il ragazzo stava camminando in stato di choc sulla Trasversale di Pianura, a Granarolo d'Emilia. Era riuscito a mettersi in piedi nonostante fosse appena uscito di strada con la sua vettura. Un camion lo ha travolto e ucciso.Continua a leggere

Incidente con pilota automatico : la conducente guardava il telefono : Tesla Autopilot – (Foto: Tesla) Vietato guardare il telefono durante la guida. Sì, anche durante l’auto-guida. Meno di una settimana fa una Tesla S, dotata di sistema Autopilot, si è schiantata contro un camion dei vigili del fuoco fermo a un semaforo a South Jordan, Utah (Stati Uniti). Un Incidente costato niente alla vettura dei pompieri, danni alla caviglia della conducente e molto alla macchina. Ora però, chi guidava ammette di ...

Roma - auto prende fuoco sul Gra : traffico paralizzato anche per altro Incidente : Momenti di paura su Gra. Un'auto ha preso fuoco in mezzo alla strada: l'automobilista è salvo per miracolo. traffico in tilt anche per un altro incidente. 'Sul Grande Raccordo Anulare disagi sull'...

Incidente stradale/ Noventa di Piave - auto sbanda e finisce ribaltata in un fossato : morto 31enne : Incidente stradale a Noventa di Piave: auto sbanda e finisce ribaltata in un fossato, morto 31enne. Le ultime notizie: violento frontale a Villa Santina, salvi i due automobilisti(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 10:02:00 GMT)

Incidente Roma - auto contro un muro : morto 19enne/ Velletri - gravissima la fidanzatina di 16 anni : Un ragazzo di 19 anni è morto mentre la fidanzata di 16 anni si trova in condizioni gravissime in ospedale, dopo che la vettura guidata dal giovane si è schiantata ieri notte contro un muro(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 13:03:00 GMT)

Incidente stradale - scontro fra due auto : due persone in ospedale : I vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio alle ore 17:30 circa a Chiaravalle in via Che Guevara per un Incidente stradale. Coinvolte due auto che si sono tamponate. Gli occupanti della ...

Incidente stradale a Perugia - frontale tra auto in Strada dei Loggi : Incidente Stradale a Perugia, frontale tra auto in Strada dei Loggi Perugia Incidente Stradale a Perugia. E' accaduto intorno alle 19,30, nella Strada dei Loggi a Ponte San Giovanni. Due auto per ...

Incidente mortale a Vittoria : auto contro un palo : Incidente stradale mortale in contrada Serra Bartolo a Vittoria. A perdere la vita il conducente di un'auto, una Fiat Ulisse finita contro un palo.

Milano - Incidente stradale fra auto e tram in viale Zara : Scontro tra un'auto e un tram in viale Zara all'altezza di via Ala, in zona Istria, attorno alle undici di questa mattina. Sul posto sono arrivati un'ambulanza del 118, i vigili del fuoco e la polizia ...

Roma : Incidente tra auto e moto - morto il centauro : Roma – Non ce l’ha fatta. È morto il 48enne che ieri pomeriggio a Roma, alla guida di una moto, e’ rimasto coinvolto in un Incidente stradale con due auto in via di Lunghezzina all’altezza dello svincolo della A24. I conducenti delle due auto sono stati medicati in codice verde al Policlinico di Tor Vergata. La dinamica dell’accaduto e’ al vaglio del gruppo Torri della Polizia locale ...