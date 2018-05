Incidente a Udine | autobus esce di strada | 26 i feriti | di cui uno in condizioni gravi

Incidente sulla A4 - bus esce fuori strada : un ferito grave ricoverato a Udine : Nella notte alle 03.27 si è verificato un Incidente al bus Flixbus sull’autostrada Venezia-Trieste nel tratto tra Latisana e San Giorgio, in località Pocenia (Udine). A bordo del pullman viaggiavano 43 persone. Sul posto sono state inviati soccorsi e ambulanze da Latisana, San Vito al Tagliamento e Cervignano del Friuli, con aiuti dal Veneto. Sul luogo dell’uscita di strada è stato allestito un posto medico avanzato, mentre la prima ...

Incidente sul lavoro a Udine : semiamputata una mano a uno studente 16enne in stage : Uno studente di 16 anni impegnato in uno stage in un'azienda di Pavia di Udine (Udine) è rimasto gravemente ferito in un Incidente sul lavoro. Il giovane stava utilizzando una fresa e si è semiamputato una mano.L'Incidente si è verificato intorno alle 13.30. Il ragazzo è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Pordenone, specializzato in chirurgia della mano. Avrebbe dovuto concludere lo stage dopo due giorni. ...

Udine - muore in Incidente sul lavoro : 9.40 Un uomo di 36 anni è morto stamane a seguito di un infortunio sul lavoro avvenuto in una azienda di Fagagna, in provincia di Udine. Secondo una prima ricostruzione, la vittima è rimasta schiacciata da un muletto che stava utilizzando. I colleghi del 36enne sono intervenuti per aiutarlo e hanno dato l'allarme, ma per la vittima non c'è stato nulla da faare. Sulla vicenda hanno avviato le indagini i Carabinieri di Udine. Le cause ...